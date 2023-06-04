Пригожин планирует начать военные действия на территории России – ISW

Институт изучения войны считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может приступить к военным действиям в приграничной зоне России без согласования от Министерства обороны РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ISW.



Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

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Согласно анализу ISW Пригожин планирует воспользоваться общим недовольством граждан России из-за безопасности на границе Белгородской области, куда все чаще заходят российские повстанцы из группировок РДК и ЛСР.

Таким образом, владелец ЧВК "Вагнер" пытается указать, что Минобороны РФ не выполняет свою прямую деятельность по защите россиян, а его наемники могут начать действовать в регионе без разрешения от российского министерства обороны. Поэтому Пригожин начинает позиционировать себя как "защитника границы".

"Это означает, что Пригожин считает себя способным использовать лояльные ему большие военные силы по собственному усмотрению и вне контроля фактических российских военных", — пишут в ISW и указывают, что Путин, предоставляя такие полномочия, должен быть уверен в его прочной лояльности к себе.

Кроме того, развертывание сил группы "Вагнера" вблизи украинской границы позволило бы сохранить Пригожину свои позиции командующего военными силами, после того, как большинство вагнеровцев было убито под Бахмутом, а другие начинают покидать город и передавать его регулярным войскам РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия не ожидает контрнаступление на Бахмут и выводит вагнеровцев из украинского города.

Также "Комментарии" писал о военном эксперте, указавшем, что Пригожин позиционирует себя как альтернатива Путину.