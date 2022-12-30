Пригожина признали "человеком года"

Российский олигарх и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин признан "человеком года — 2022" в номинации "организованная преступность и коррупция". Такого звания главарь ЧВК "Вагнер" удостоился от Международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сайт OCCRP.

Евгений Пригожин. Фото: Getty Images

В сообщении говорится, что Пригожин в этом году "стал живым символом самых ужасных явлений России".

"Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона — все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре. Именно поэтому — пока его наемники сеют смерть в очередном украинском городе — экспертное жюри OCCRP присудило Пригожину звание "коррупционер года — 2022"", — объясняют в Центре.

Такой сомнительный символический титул OCCRP присуждает ежегодно с 2012-го. Напомним, что в 2014 году, после начала военной агрессии против Украины и оккупации части территорий нашей страны, победителем в номинации стал президент РФ Владимир Путин. А в прошлом году первое место досталось самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Кандидатов выдвигают читатели, журналисты и редакторы OCCRP и партнерских организаций, а также члены жюри.

ЧВК Вагнера (или "Группа Вагнера") является российской частной военной кампанией.

"Эта военизированная организация, которую поддерживают Вооруженные силы РФ, была создана после российского вторжения в Украину 2014 года. Ее бойцы участвовали в оккупации Крыма и кровопролитных сражениях на востоке страны. Точно неизвестно, какую роль Пригожин сыграл в формировании группировки. По одной версии, его привлекли в качестве покровителя и спонсора "Вагнера" военные командиры, взамен предоставив ему выгодные контракты в оборонной сфере. По другой — ее высказал сам Пригожин после того, как годами отрицал причастность к ЧВК, — он ее и основал", — говорится в материале.

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