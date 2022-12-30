Пригожина признали "человеком года"

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Кравцев Сергей
Российский олигарх и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин признан "человеком года — 2022" в номинации "организованная преступность и коррупция". Такого звания главарь ЧВК "Вагнер" удостоился от Международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сайт OCCRP.
Евгений Пригожин. Фото: Getty Images
В сообщении говорится, что Пригожин в этом году "стал живым символом самых ужасных явлений России".
Такой сомнительный символический титул OCCRP присуждает ежегодно с 2012-го. Напомним, что в 2014 году, после начала военной агрессии против Украины и оккупации части территорий нашей страны, победителем в номинации стал президент РФ Владимир Путин. А в прошлом году первое место досталось самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Кандидатов выдвигают читатели, журналисты и редакторы OCCRP и партнерских организаций, а также члены жюри.
ЧВК Вагнера (или "Группа Вагнера") является российской частной военной кампанией.
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