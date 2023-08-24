Пригожина убили без разрешения Путина: экс-депутат Госдумы РФ выдал инсайд

Несмотря на то, что большинство экспертов и комментаторов сходятся во мнении, что приказ о ликвидации главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина отдал лично Владимир Путин, есть большая вероятность, что главного "вагнеровца" убрали по указанию министра обороны России Сергея Шойгу, без согласования с российским диктатором. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Экс-депутат заявил, что он считает, что Евгения Пригожина "убрали" по личному приказу Сергея Шойгу. Якобы, если бы Владимир Путин распорядился ликвидировать Пригожина, то это бы сделали, запустив чисто "фсбэшный механизм".

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"Я думаю, что если бы это был Путин, то был бы сугубо фсбэшный механизм ликвидации Пригожина. Там бомба или двигатель отказали у самолёта, отравить могли, несчастный случай на охоте в Африке, носорог забодал там — значит тоже могло много чего произойти, но он был сбит двумя ракетами С-300 и был сбит в тот день, когда был назначен новый командующий ВКС, который соответственно всю эту сферу непосредственно курирует вместо друга Пригожина Суровикина. Я в такие совпадения не верю, поэтому непосредственно приказ должен был отдавать именно Сергей Шойгу, который, как мы понимаем, имеет к Пригожину личный счёт. И я думаю, что это от него "ответка" и прилетела", — сказал Пономарев.

Он отметил, что у Путина не было цели физически уничтожить Пригожина и президент РФ не ожидал столь решительного шага от Шойгу.

"Я просто придерживаюсь своей стартовой версии, которая основана на целом ряде источников из России, что Путин был в курсе мятежа Пригожина и поэтому я не считаю, что мятеж Пригожина был направлен против Путина. Я считаю, что для Пригожина это был такой переход на другую работу. Я думаю, что сейчас он имел вполне комфортную для себя ситуацию, недавно записал ролик в Африке — он вернулся к бизнесу. Вот этот поход на Москву был для него коммерчески очень успешным, как реклама своего рода", — добавил Пономарев.

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