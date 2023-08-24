Крушение самолета Пригожина: о чем говорит ситуация – что теперь ждет РФ и Путина

Уничтожение в среду, 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Крушение самолета Пригожина. Фото из открытых источников

В России для Путина наступают беспокойные времена

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей акцентирует, что Пригожин слишком много знал. И говорил публично.

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Напомню, что Пригожин говорил, что в 2022 году для войны не было никаких предпосылок — а войну начали ради маршальских погон Шойгу, а не ради демилитаризации или денацификации. А вторая причина – война началась, чтобы посадить Медведчука в кресло президента. Описывая происходящее на фронте, Пригожин подчеркивал, что Шойгу лжет Путину о реальной ситуации, а на самом деле российские войска умываются кровью. А уже после того, как Пригожин пошел на Москву и по дороге убил российских военных, этим он подписал себе приговор. Мне кажется, что и способ уничтожения Пригожина – в самолете, выбранный не случайно. Это символическая месть за сбитые им вертолеты и самолет два месяц назад", – отмечает эксперт. "Поэтому Путин/Шойгу не простили ему откровенных интервью о реальных причинах войны против Украины и ситуации на фронте

А вот теперь, уверен он, в России для Путина наступают беспокойные времена.

"Совершив публичную казнь главаря головорезов, Путин послал сигнал бояться также самим головорезам. Но вместо боязни они могут решиться на ликвидацию Путина – как угрозу их безопасности", – прогнозирует Игорь Соловей.

"Бунтом Пригожина" была проведена определенная комбинация по выявлению скрытой агентуры, работающей на западные спецслужбы

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:

"Путин как единоличный руководитель РФ показал, что он является властителем. И не потерпит выступления против себя – и вооруженные, и политические. Показал это элитам, которые думали, что Акелла промахнулся в связи с т.н. "специальной военной операцией" (как они называют войну), что он ослаб – и теперь можно бороться за место президента и потоки".

По словам Олега Старикова, он как контрразведчик видит, что "бунтом Пригожина", по сути, была проведена определенная комбинация по выявлению скрытой агентуры, работающей на западные спецслужбы. И своих целей это, похоже, достигло.

который забрал к себе костяк ЧВК "Вагнер", чтобы не было эксцессов в РФ, где представители этой группы имели авторитет, так как показали свое военное мастерство в разных странах. Большинство из них (Пригожин, командиры, рядовой состав) награждены государственными наградами РФ, а верхушка и вовсе – Герои России. Следовательно, обвинять их в госизмене было нельзя. Потому их попросту вывели из РФ, придерживали на территории Беларуси. Тем временем в России шерстили гипотетически неблагонадежных высших военных чинов, которые опрашивались созданной Шойгу комиссией, имеющей нелегитимный статус", – рассказывает эксперт. "Ситуация мятежа была решена с помощью Лукашенко

Ряд генералов перевели в другое место службы, в том числе вне РФ. Но с армии не уволили. Тот же генерал Суровикин, по всей видимости, "прощен". За штат его вывели, отмечает Олег Стариков, но из армии не уволили, воинского звания не лишили.

"По всей видимости, сейчас будут искать, куда его пристроить. После чего станет ясно, куда будет двигаться военная составляющая РФ касательно Украины, – считает эксперт. – Что же касается крушения, по моему субъективному мнению, самолет с Пригожиным на борту был разрушен путем внутренней закладки вещества, которое привело к авиационному происшествию вечером 23 августа. Лишь "черный ящик" покажет, что там произошло на самом деле. Но бить из ЗРК по-своему самолеты на своей территории россияне бы не решились".

То, что произошло – это и есть тот "русский мир" Путина и Пригожина

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что говорить о каких-то последствиях этого крушения пока рано. Но, по его мнению, то, что вчера произошло – это и есть тот "русский мир" Путина и Пригожина, за который они начинали эту войну. Причем, не только в Украине, но и в Сирии, в Африке.

"Когда я так говорю, то исхожу из теории, что Пригожин и Уткин действительно находились в самолете, – уточняет эксперт. – Пригожин, который активно продвигал мир без правил, с обманом, лукавством, правом силы (как и "Игре престолов", где даже самые близки люди обманывают друг друга и ломают союзы), сам пал жертвой этого "русского мира". Фигурально выражаясь, Пригожина убила та самая кувалда, которую он пропагандировал как оружие устрашения. Теперь его самого разбросало по тверском лесу — согласно той самой игре без правил, которую он активно продвигал".

По мнению Виктора Тарана, все теперь должны осознать простой факт – как бы ты не помогал Путину, как бы ни продвигал "русский мир", рано или поздно тебя отдадут шакалам этого самого "русского мира" на растерзание.

"Кстати, если посмотреть на историю России – и царской, и большевистской – так было всегда. "Русский мир" всегда поедал своих адептов", – констатирует эксперт.

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