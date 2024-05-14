logo

BTC/USD

61590.26

ETH/USD

2897.46

LTC/USD

79.74

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Прилепин раскрыл неожиданную проблему российской армии: о чем лгал Шойгу
commentss НОВОСТИ Все новости

Прилепин раскрыл неожиданную проблему российской армии: о чем лгал Шойгу

У оккупантов есть проблемы с мобилизацией военных. Об этом свидетельствует публичное обращение пропагандиста Захара Прилепина к новому министру обороны РФ Андрею Белоусову

сегодня, 14:16
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Российский пропагандист Захар Прилепин официально обратился к Андрею Белоусову с призывом организовать ротацию 300 тыс российских военных, воюющих в Украине. По его словам, они в течение двух лет войны истощились и чувствуют себя полностью демотивированными.

Прилепин раскрыл неожиданную проблему российской армии: о чем лгал Шойгу

Сергей Шойгу

Однако, как отмечает экс-нардеп Борислав Береза, для того чтобы провести ротацию 300 тысяч оккупантов российским властям нужно мобилизовать еще 300 000.

"Потому что сейчас они этого сделать не могут. Никем. Те, кого мобилизовали, пополнили текущие потери, частично пошли на создание новых резервов, но не позволяют вывести такое количество войск с фронта и заменить их таким же количеством мобилизованных. И это показывает, что восхваление Шойгу об очередях контрактников – это обычная ложь",
– отметил Береза.

По его словам, контрактники есть, но не в таком количестве, как нужно Кремлю, и пополнение войск идет не только благодаря контрактникам, но и скрытой мобилизации из провинции и мигрантов из Средней Азии. При этом, добавил политик, даже осужденные в России заканчиваются.

"Кстати, главный кадровик российского МО арестован. И похоже, что именно из-за этой лжи об успешном привлечении контрактников. Поэтому у Кремля выбор или провести большую мобилизацию, которая непопулярна в РФ и благодаря этому провести ротацию, или оставлять все как есть. Время покажет, что выберут, но сама ситуация не может не радовать", -
подчеркнул Береза.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России увеличилась доля населения, не поддерживающая мобилизационные процессы в РФ. В частности, 84% россиян призывного возраста высказались против массовой мобилизации для войны в Украине.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02tyLV3Xz6MykoBdW5bLuY6fm4HaGGuQd4UsgY8LRFGWQprFZyCpEk1f5BKt5dVVVDl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости