Прилепин раскрыл неожиданную проблему российской армии: о чем лгал Шойгу

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Ткачик Олеся
Российский пропагандист Захар Прилепин официально обратился к Андрею Белоусову с призывом организовать ротацию 300 тыс российских военных, воюющих в Украине. По его словам, они в течение двух лет войны истощились и чувствуют себя полностью демотивированными.
Сергей Шойгу
Однако, как отмечает экс-нардеп Борислав Береза, для того чтобы провести ротацию 300 тысяч оккупантов российским властям нужно мобилизовать еще 300 000.
По его словам, контрактники есть, но не в таком количестве, как нужно Кремлю, и пополнение войск идет не только благодаря контрактникам, но и скрытой мобилизации из провинции и мигрантов из Средней Азии. При этом, добавил политик, даже осужденные в России заканчиваются.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России увеличилась доля населения, не поддерживающая мобилизационные процессы в РФ. В частности, 84% россиян призывного возраста высказались против массовой мобилизации для войны в Украине.
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