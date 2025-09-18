logo

Главная Новости Мир Россия Приоритеты Путина очевидны: на что Россия тратит десятки миллионов долларов
Приоритеты Путина очевидны: на что Россия тратит десятки миллионов долларов

У России не хватает средств на лекарства для людей с редкими заболеваниями, однако щедро финансируют пропаганду

18 сентября 2025, 22:14
Россия тратит миллионы на пропаганду, пока не хватает денег на лекарства.

Приоритеты Путина очевидны: на что Россия тратит десятки миллионов долларов

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что Федеральное агентство "Россотрудничество" за неполный 2025 год вложило около 4,6 млн долл. пропагандистские программы для иностранцев. Это на 50% больше, чем в прошлом году. Такие данные приведены в Службе внешней разведки Украины.

"Наибольшие затраты — на проект "Новое поколение" (4 млн долл.), который формирует сеть лояльных к кремлю молодых активистов, журналистов и предпринимателей из Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Это втрое больше, чем в 2024 году", — сообщили в Центре.

Отмечается, что еще 20 млн долл. заложили на продвижение русского языка – от фонда русский мир и портала RT "Окно в Россию" до закупки учебных материалов для иностранных школ.

При этом у России огромные проблемы — российское Минздрав признает: стране нужно по меньшей мере 120 млн долл., чтобы обеспечить лекарствами людей с редкими заболеваниями (гемофилия, онкология, рассеянный склероз). Однако денег на здоровье своих граждан в бюджете нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия планирует продолжать войну против Украины в 2026 году. Об этом, по данным Центра противодействия дезинформации, свидетельствует бюджет РФ на 2026 год.

Отмечается, что власти Российской Федерации официально назвали будущий федеральный бюджет на 2026 год "военным". Как пояснил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, основные расходы пойдут на оборону и военно-промышленный комплекс. Даже в год выборов в Госдуму Кремль отказывается от каких-либо "социальных подачек" и прямо признает, что жизнь простых россиян ухудшится.




Источник: https://t.me/spravdi/49239
