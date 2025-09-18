Росія витрачає мільйони на пропаганду, поки бракує грошей на ліки.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що Федеральне агентство “Россотрудничество” за неповний 2025 рік вклало близько 4,6 млн дол. у пропагандистські програми для іноземців. Це на 50% більше, ніж минулого року. Такі дані навели у Службі зовнішньої розвідки України.

“Найбільші витрати — на проєкт “Нове покоління” (4 млн дол.), що формує мережу лояльних до кремля молодих активістів, журналістів і підприємців із Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. Це утричі більше, ніж у 2024 році”, — повідомили у Центрі.

Зазначається, що ще 20 млн дол. заклали на просування російської мови – від фонду “русский мир” і порталу RT “Вікно в Росію” до закупівлі навчальних матеріалів для іноземних шкіл.

При цьому в Росії величезні проблеми — російське МОЗ визнає: країні потрібно щонайменше 120 млн дол., щоб забезпечити ліками людей із рідкісними захворюваннями (гемофілія, онкологія, розсіяний склероз). Однак грошей на здоров'я своїх громадян у бюджеті немає.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія планує продовжувати війну проти України у 2026 році. Про це, за даними Центру протидії дезінформації свідчить бюджет РФ на 2026 рік.

Зазначається, що влада Російської Федерації офіційно назвала майбутній федеральний бюджет на 2026 рік “воєнним”. Як пояснив заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв, основні видатки підуть на оборону та військово-промисловий комплекс. Навіть у рік виборів до Держдуми Кремль відмовляється від будь-яких “соціальних подачок” та прямо визнає, що життя простих росіян погіршиться.



