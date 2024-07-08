Признавался в любви Украине: белорусский рэпер "переобулся" и стал на сторону террористов РФ

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Лиля Воробьева
Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко), длительное время проживавший в Киеве и являвшийся судьей украинского вокального шоу, сделал циничное заявление о нападении России, что особенно жестоко выглядит в день, когда россияне нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Рэпер Серега (фото из открытых источников)
В интервью пропагандисту Борису Корчевникову Пархоменко вспомнил свое десятилетнее пребывание в Украине вместе с детьми, которых ему родила украинка по имени Полина.
"Я сделал все, чтобы вывезти своих детей оттуда. Меня нельзя было заставить к измене. Мне не пришлось менять свои убеждения, лицемерить или кривить душой. После начала войны я получал угрозы и звонки, на меня пытались давить, но это было невозможно, ведь единственное, что могло бы меня задеть, это мои дети", — сказал Пархоменко.
Исполнитель жаловался на попытки надавить на него из-за его сыновей. "Их могли бы взять в заложники для того, чтобы использовать меня как информационное оружие. Был бы большой спектр возможностей", – добавил он.
Сергей также отметил, что рассказывает своим детям о политических событиях в мире, объясняя им, что есть добро, а что зло.
"Я, как отец, должен передать свое видение. Имею на это право, потому что они продолжение меня, им жить после меня. И я, как носитель долгой истории, должен им все передать, обязан. Без истории у них нет корней. , будут беззащитными и оторванными от реальности. Их можно будет ввести в заблуждение, ими можно будет манипулировать. ", — подытожил рэпер.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что тяжелобольный российский пропагандист заговорил о своих похоронах. Борис Корчевников, российский телеведущий и один из главных пропагандистов путинского режима, уже много лет борется с опухолью мозга. После операции он начал стремительно терять слух, что значительно усложнило его работу.
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isabella ethan
сегодня, 04:18
Вибачте, що виклав це в Інтернет, але в мене немає іншого вибору, окрім як виконати свою обіцянку доктору АПАТА, могутньому заклинателю, який допоміг мені повернути мого колишнього чоловіка, якого вже не було два тижні, не попрощавшись зі мною. такий болісний досвід для мене, тому що він моє перше кохання, і моє життя обертається навколо нього, але коли він покинув мене заради іншої жінки, я пролив сльози і зробив усе, щоб забути його, але глибоко в моєму серці це було так неможливо, тому що я його дуже любив незважаючи на біль, від якого я страждав. Одного чудового вечора я прочитав коментар про доктора АПАТУ, потужного заклинателя, який може допомогти повернути колишнього коханого або звести розбитий дім разом тощо. Спочатку це було схоже на жарт, тому що я ніколи не вірив у магію. і доктор АПАТА довела мені себе, повернувши свого чоловіка додому після двох днів його привороту до мого чоловіка. дякую, докторе АПАТА, за те, що ви знову зробили мене повноцінною жінкою і повернули мого втраченого коханця, я продовжуватиму ділитися цим, для кого може бути важливо виправити все в шлюбі, замість того, щоб ділитися сльозами чи переживати серцевий напад, просто ласкаво зв’яжіться з доктором АПАТОЮ ЗА його контактною електронною адресою нижче ([email protected]), просто зв’яжіться з ним і подивіться, що він може зробити. Ви також можете зателефонувати в WhatsApp за номером 447307347648. Успіхів вам, хто коли-небудь виконає цей тест. Вітання! Будь ласка, зв’яжіться з доктором APATA за його контактною електронною адресою нижче ([email protected]), просто зв’яжіться з ним і подивіться, що він може зробити. Ви також можете зателефонувати в WhatsApp за його номером 447307347648, удачі
isabella ethan
сегодня, 04:17
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