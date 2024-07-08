Признавался в любви Украине: белорусский рэпер "переобулся" и стал на сторону террористов РФ

Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко), длительное время проживавший в Киеве и являвшийся судьей украинского вокального шоу, сделал циничное заявление о нападении России, что особенно жестоко выглядит в день, когда россияне нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Рэпер Серега (фото из открытых источников)

В интервью пропагандисту Борису Корчевникову Пархоменко вспомнил свое десятилетнее пребывание в Украине вместе с детьми, которых ему родила украинка по имени Полина.

"Я сделал все, чтобы вывезти своих детей оттуда. Меня нельзя было заставить к измене. Мне не пришлось менять свои убеждения, лицемерить или кривить душой. После начала войны я получал угрозы и звонки, на меня пытались давить, но это было невозможно, ведь единственное, что могло бы меня задеть, это мои дети", — сказал Пархоменко.

Исполнитель жаловался на попытки надавить на него из-за его сыновей. "Их могли бы взять в заложники для того, чтобы использовать меня как информационное оружие. Был бы большой спектр возможностей", – добавил он.

Сергей также отметил, что рассказывает своим детям о политических событиях в мире, объясняя им, что есть добро, а что зло.

"Я, как отец, должен передать свое видение. Имею на это право, потому что они продолжение меня, им жить после меня. И я, как носитель долгой истории, должен им все передать, обязан. Без истории у них нет корней. , будут беззащитными и оторванными от реальности. Их можно будет ввести в заблуждение, ими можно будет манипулировать. ", — подытожил рэпер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что тяжелобольный российский пропагандист заговорил о своих похоронах. Борис Корчевников, российский телеведущий и один из главных пропагандистов путинского режима, уже много лет борется с опухолью мозга. После операции он начал стремительно терять слух, что значительно усложнило его работу.