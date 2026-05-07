«Призываем обеспечить эвакуацию»: Россия официально угрожает масштабной атакой на Киев

Официальная Москва перешла к прямому шантажу международного сообщества, угрожая нанесением ударов по украинской столице. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что всем дипломатическим миссиям и международным организациям была разослана нота с требованием вывезти свой персонал из Киева.

Поводом для очередных угроз агрессора стали заявления украинского руководства о возможных ответных действиях во время празднования так называемого "Дня Победы" в Москве. Российская сторона утверждает, что готовит "удары возмездия", которые могут задеть иностранные представительства.

"МИД России настойчиво призывает власть вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города персонала дипломатических и других представительств" , — цитирует Захарова содержание официальной ноты.

В Кремле заявляют, что атака на Киев "неотвратима" в случае реализации любых планов Украины по Москве 9 мая. При этом российское дипломатическое ведомство пытается переложить ответственность на страны Евросоюза, обвиняя их в "соучастии". Захарова подчеркнула, что Россия рассматривает свои будущие действия исключительно как реакцию на слова президента Украины Владимира Зеленского, произнесенные во время саммита в Ереване.

"Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и дальнейшие шаги" , — заявила представитель МИД РФ.

Обращаясь к западным дипломатам, Захарова призвала "не умалчивать" российское предупреждение и апеллировала к "инстинкту самосохранения". Пока официальный Киев и представители ЕС не предоставляли комментариев относительно очередных манипулятивных угроз Кремля, которые имеют целью посеять панику и дискредитировать украинское руководство на международной арене.

Напомним, портал "Комментарии" писал , що тільки за 5 мая оккупанты убили более 20 человек и нанесли ранения еще десяткам украинцев, из-за ударов по гражданским объектам.