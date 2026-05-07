«Закликаємо забезпечити евакуацію»: Росія офіційно погрожує масштабною атакою на Київ

Офіційна Москва перейшла до прямого шантажу міжнародної спільноти, погрожуючи нанесенням ударів по українській столиці. Речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що всім дипломатичним місіям та міжнародним організаціям було розіслано ноту з вимогою вивезти свій персонал із Києва.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Приводом для чергових погроз агресора стали заяви українського керівництва про можливі дії у відповідь під час святкування так званого "Дня Побєди" у Москві. Російська сторона стверджує, що готує "удари відплати", які можуть зачепити іноземні представництва.

"МЗС Росії наполегливо закликає владу вашої країни / керівництво вашої організації з максимальною відповідальністю поставитися до даної заяви та забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв", — цитує Захарова зміст офіційної ноти.

У Кремлі заявляють, що атака на Київ є "невідворотною" у разі реалізації будь-яких планів України щодо Москви 9 травня. При цьому російське дипломатичне відомство намагається перекласти відповідальність на країни Євросоюзу, звинувачуючи їх у "співучасті". Захарова підкреслила, що Росія розглядає свої майбутні дії виключно як реакцію на слова президента України Володимира Зеленського, сказані під час саміту в Єревані.

"Ми не виступаємо з позиції агресії, ми виступаємо з позиції неминучої відповіді на агресію. Саме так слід сприймати заяву Міністерства оборони Російської Федерації від 4 травня та наші подальші кроки", — заявила представниця МЗС РФ.

Звертаючись до західних дипломатів, Захарова закликала "не замовчувати" російське попередження і апелювала до "інстинкту самозбереження". Наразі офіційний Київ та представники ЄС не надавали коментарів щодо чергових маніпулятивних погроз Кремля, які мають на меті посіяти паніку та дискредитувати українське керівництво на міжнародній арені.

