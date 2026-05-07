«Закликаємо забезпечити евакуацію»: Росія офіційно погрожує масштабною атакою на Київ

Недилько Ксения
Офіційна Москва перейшла до прямого шантажу міжнародної спільноти, погрожуючи нанесенням ударів по українській столиці. Речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що всім дипломатичним місіям та міжнародним організаціям було розіслано ноту з вимогою вивезти свій персонал із Києва.
Марія Захарова. Фото: МЗС рф
Приводом для чергових погроз агресора стали заяви українського керівництва про можливі дії у відповідь під час святкування так званого "Дня Побєди" у Москві. Російська сторона стверджує, що готує "удари відплати", які можуть зачепити іноземні представництва.
У Кремлі заявляють, що атака на Київ є "невідворотною" у разі реалізації будь-яких планів України щодо Москви 9 травня. При цьому російське дипломатичне відомство намагається перекласти відповідальність на країни Євросоюзу, звинувачуючи їх у "співучасті". Захарова підкреслила, що Росія розглядає свої майбутні дії виключно як реакцію на слова президента України Володимира Зеленського, сказані під час саміту в Єревані.
Звертаючись до західних дипломатів, Захарова закликала "не замовчувати" російське попередження і апелювала до "інстинкту самозбереження". Наразі офіційний Київ та представники ЄС не надавали коментарів щодо чергових маніпулятивних погроз Кремля, які мають на меті посіяти паніку та дискредитувати українське керівництво на міжнародній арені.
