Российский пропагандист Владимир Соловьев в своем эфире устроил настоящую истерику из-за успешной атаки ВСУ на Брянск ракетами "Storm Shadow". Комментируя сообщения местных жителей о том, что российская противовоздушная оборона при обстреле фактически не работала, он обвинил горожан в работе на врага.

Соловьев был возмущен тем, что люди фиксировали прилеты и посылали кадры блогеру Шарию. "Вы родину за копейку продаете, твари поганые? Вы зачем это снимаете и выкладываете?" — взорвался он бранью в сторону брянцев. Пропагандист возмутился отсутствием жесткого законодательства, которое позволяло бы бросать таких очевидцев в тюрьму, приведя в пример опыт Бахрейна, где за "государственную измену" предусмотрена смертная казнь.

Вспоминая последствия атаки, Соловьев подтвердил значительное количество жертв — по его словам, речь идет о 6 погибших и 37 раненых. Он объяснил это тем, что удар пришелся на момент пересменки на заводе. "Удары были нанесены по проезжей части... рядом с заводом", — отметил он, отрицая утверждение очевидцев о провале ПВО, несмотря на то, что в городе зафиксировано 18 попаданий.

"Жители тоже твари, которые это пишут, что ПВО у них не работало. Они что, знают, они видят, они контролируют всю ситуацию?" — заявил пропагандист, призывая наказывать каждого, кто распространяет информацию о реальной ситуации в небе над Брянском. В то же время он вспомнил реакцию ООН, традиционно выступившую против атак на гражданскую инфраструктуру, и признал, что украинское командование считает операцию успешной.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны Украины избрало нетипичную и ироническую стратегию коммуникации в соцсети Threads. Представители ведомства начали активно оставлять комментарии под сообщениями жителей РФ, которые обсуждают недавние успешные удары по военным объектам в Брянске.