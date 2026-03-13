logo_ukra

BTC/USD

72423

ETH/USD

2149.93

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Заклики до розправ: Соловйов вимагає саджати росіян за поширення правди про удари Storm Shadow
commentss НОВИНИ Всі новини

Заклики до розправ: Соловйов вимагає саджати росіян за поширення правди про удари Storm Shadow

«Тварі погані»: Соловйов розлютився на жителів Брянська, які знімали наслідки ракетного удару

13 березня 2026, 16:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму ефірі влаштував справжню істерику через успішну атаку ЗСУ на Брянськ ракетами "Storm Shadow". Коментуючи повідомлення місцевих жителів про те, що російська протиповітряна оборона під час обстрілу фактично не працювала, він звинуватив містян у роботі на ворога.

Заклики до розправ: Соловйов вимагає саджати росіян за поширення правди про удари Storm Shadow

Володимир Соловйов

Соловйов був обурений тим, що люди фіксували прильоти та надсилали кадри блогеру Шарію. "Ви батьківщину за копійку продаєте, тварі погані? Ви навіщо це знімаєте і викладаєте?" — вибухнув він лайкою в бік брянців. Пропагандист обурився відсутністю жорсткого законодавства, яке б дозволяло кидати таких очевидців до в'язниці, навівши як приклад досвід Бахрейну, де за "державну зраду" передбачена смертна кара.

Згадуючи наслідки атаки, Соловйов підтвердив значну кількість жертв — за його словами, йдеться про 6 загиблих та 37 поранених. Він пояснив це тим, що удар припав на момент перезміни на заводі. "Удари були нанесені по проїжджій частині... поруч із заводом", — зазначив він, при цьому заперечуючи твердження очевидців про провал ППО, попри те, що в місті зафіксовано 18 влучань.

"Жителі — теж тварі, які це пишуть, що ППО у них не працювало. Вони що, знають, вони бачать, вони контролюють всю ситуацію?" — заявив пропагандист, закликаючи карати кожного, хто поширює інформацію про реальну ситуацію в небі над Брянськом. Водночас він згадав реакцію ООН, яка традиційно виступила проти атак на цивільну інфраструктуру, та визнав, що українське командування вважає операцію успішною.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони України обрало нетипову та іронічну стратегію комунікації у соцмережі Threads. Представники відомства почали активно залишати коментарі під дописами мешканців РФ, які обговорюють нещодавні успішні удари по військових об'єктах у Брянську.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини