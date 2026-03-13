Заклики до розправ: Соловйов вимагає саджати росіян за поширення правди про удари Storm Shadow

Російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму ефірі влаштував справжню істерику через успішну атаку ЗСУ на Брянськ ракетами "Storm Shadow". Коментуючи повідомлення місцевих жителів про те, що російська протиповітряна оборона під час обстрілу фактично не працювала, він звинуватив містян у роботі на ворога.

Соловйов був обурений тим, що люди фіксували прильоти та надсилали кадри блогеру Шарію. "Ви батьківщину за копійку продаєте, тварі погані? Ви навіщо це знімаєте і викладаєте?" — вибухнув він лайкою в бік брянців. Пропагандист обурився відсутністю жорсткого законодавства, яке б дозволяло кидати таких очевидців до в'язниці, навівши як приклад досвід Бахрейну, де за "державну зраду" передбачена смертна кара.

Згадуючи наслідки атаки, Соловйов підтвердив значну кількість жертв — за його словами, йдеться про 6 загиблих та 37 поранених. Він пояснив це тим, що удар припав на момент перезміни на заводі. "Удари були нанесені по проїжджій частині... поруч із заводом", — зазначив він, при цьому заперечуючи твердження очевидців про провал ППО, попри те, що в місті зафіксовано 18 влучань.

"Жителі — теж тварі, які це пишуть, що ППО у них не працювало. Вони що, знають, вони бачать, вони контролюють всю ситуацію?" — заявив пропагандист, закликаючи карати кожного, хто поширює інформацію про реальну ситуацію в небі над Брянськом. Водночас він згадав реакцію ООН, яка традиційно виступила проти атак на цивільну інфраструктуру, та визнав, що українське командування вважає операцію успішною.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони України обрало нетипову та іронічну стратегію комунікації у соцмережі Threads. Представники відомства почали активно залишати коментарі під дописами мешканців РФ, які обговорюють нещодавні успішні удари по військових об'єктах у Брянську.