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Призывы стран Запада к своим гражданам в РФ напоминают ситуацию перед вторжением в Украину

Очень многие страны цивилизованного мира уже призвали своих граждан покинуть территорию России из-за возможности терактов, которые там будут организованы в ближайшее время, пишет в Фейсбуке политолог Владимир Горбач

сегодня, 20:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнул Владимир Горбач, такая ситуация с призывами западных стран к своим гражданам напоминает призывы к эвакуации и, собственно, саму эвакуацию, своих граждан с территории Украины накануне российского нападения.

Призывы стран Запада к своим гражданам в РФ напоминают ситуацию перед вторжением в Украину

Москва

По словам политолога, пока не понятно, о чем идет речь: о террористических актах против иностранцев с подачи террористического режима Кремля или о террористических актах против собственного населения со стороны российских спецслужб.

И все это происходит в преддверии так называемых выборов кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Если первое, то для окончательного и безвозвратного внедрения нового русского тоталитаризма – Северокорейского (Северо-Евразийского) образца. Если второе, то для какого-то мятежа спецслужб и новой попытки перехвата власти у того же Путина",
– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что посольства США и Британии в России предупредили своих граждан, что в Москве есть угроза террористической опасности. Там призвали граждан в ближайшие 48 часов избегать массовых скоплений людей, не посещать концерты или другие мероприятия. Кроме того, Британия рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, поскольку ситуация там непредсказуема.

Кроме того, посольство Канады в РФ тоже заявило, что в ближайшее время в России могут быть совершены террористические акты. Канадцам в РФ посоветовали избегать больших скоплений людей, а по возможности вообще не въезжать в РФ.

С аналогичными предупреждениями выступили посольства Литвы и Южной Кореи. При этом в посольстве Южной Кореи подчеркнули, что вероятность терактов связана с празднованием 8 марта.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/pfbid0A2SDn46qcuCdDGWiAwJfoTVHN4aQ9K1y882ij5RbmNYAbDbZK6i9K9arPQeBzk2Tl
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