Проблем с топливом прибавится: какой важный объект в РФ в дыму и огне

В России 1 октября загорелся Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС"). Очевидцы сняли пожар на НПЗ на фото и видео. Информация уже активно распространяется в пабликах. Также пожар на НПЗ подтвердил губернатор Михаил Евраев.

В России вспыхнул Ново-Ярославский НПЗ. Фото: из открытых источников

Россияне утром начали заявлять о пожаре и дыме на НПЗ в Ярославле, предполагая, что завод мог быть атакован дронами. Однако, по словам Евраева, пожар на территории завода не связан с атакой беспилотников.

"Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар имеет техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением", — написал губернатор.

Согласно публичным данным, этот завод имеет топливно-масляный профиль. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе РФ.

Стоит обратить внимание, что по данным российских пропагандистских СМИ, сейчас на внутреннем рынке не хватает около 20% ежемесячного объема потребления бензина – это примерно 400 тысяч тонн из необходимых двух миллионов. Ситуацию ухудшили удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам: по меньшей мере, шесть предприятий либо частично, либо полностью остановили производство. В сентябре выпуск бензина упал на рекордный миллион тонн.

Чтобы частично решить проблему, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 1 октября приняла решение временно отменить ввозные пошлины на бензин, дизельное топливо, авиакеросин и судовое топливо в пределах ЕАЭС — беспошлинный ввоз будет действовать до конца июня 2026 года. Это создает предпосылки для импорта горючего не только из Белоруссии, но и из стран вне союза.



