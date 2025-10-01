Проблем з паливом додасться: який важливий об'єкт у РФ у диму та вогні

У Росії 1 жовтня спалахнув Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ "Славнафта-ЯНОС"). Очевидці зняли пожежу на НПЗ на фото та відео. Інформація вже активно розповсюджується в пабликах. Також пожежу на НПЗ підтвердив губернатор Михайло Євраєв.

У Росії спалахнув Ново-Ярославський НПЗ. Фото: із відкритих джерел

Росіяни вранці почали заявляти про пожежу та дим на НПЗ у Ярославлі, припускаючи, що завод міг бути атакований дронами. Проте, за словами Євраєва, пожежа на території заводу не пов'язана з атакою безпілотників.

Атак БПЛА сьогодні зафіксовано не було. Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над його усуненням", — написав губернатор.

Згідно з публічними даними, цей завод має паливно-олійний профіль. За обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі РФ.

Варто звернути увагу, що за даними російських пропагандистських ЗМІ, зараз на внутрішньому ринку не вистачає близько 20% щомісячного обсягу споживання бензину – це приблизно 400 тисяч тонн із двох мільйонів. Ситуацію погіршили удари українських дронів по нафтопереробних заводах: щонайменше шість підприємств або частково або повністю зупинили виробництво. У вересні випуск бензину знизився на рекордний мільйон тонн.

Щоб частково вирішити проблему, Євразійська економічна комісія (ЄЕК) 1 жовтня ухвалила рішення тимчасово скасувати ввізне мито на бензин, дизельне паливо, авіагас та суднове паливо в межах ЄАЕС — безмитне ввезення діятиме до кінця червня 2026 року. Це створює передумови для імпорту пального не лише з Білорусії, а й із країн поза союзом.



