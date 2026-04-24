Проблем у Путина становится все больше: что уже начало происходить в России

Несмотря на то, что Россия продлевает свое наступление в Украине, все больше экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что проблем у Москвы становится все больше. О каких проблемах речь – издание "Комментарии" разбиралось, изучив мнения экспертов.

Маловероятно, что Путин рискнет пойти на полноценную мобилизацию в ближайшее время

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал в интервью "24 Каналу", что уже было много сообщений, что у России есть определенные проблемы с количеством личного состава. Объемы набора начали падать.

По словам Жмайла, еще год назад, по разным данным, Россия набирала в армию примерно 1200 – 1300 человек. Сейчас эта цифра составляет где-то 800 – 900. А Силы обороны стабильно выбивают 1000 окупантов каждых суток.

Это постепенно обескровливает российский контингент. И напрямую влияет на наступательные кампании", – отметил эксперт.

Дмитрий Жмайло считает маловероятным, что российский диктатор Путин рискнет пойти на полноценную мобилизацию в ближайшее время из-за потенциальных негативных последствий. Поэтому там пытаются решить проблему другим путём. Уже были сообщения, что на разные предприятия приходят "приказы" по поводу того, сколько людей должны подписать контракты с российской армией.

По словам эксперта, конечно, численное преимущество врага пока никуда не делось. Но массовое применение дронов не дает России полностью воспользоваться этим преимуществом. Сейчас продвижения врага на фронте сравнительно незначительны.

Неприятные вещи для Путина увеличиваются

Политик, историк и дипломат Роман Бессмертный считает, что кроме проблем с войском Путина могут ожидать еще большие вызовы уже совсем скоро. Следовательно, в России возможен бунт осенью. Потому что некоторые примеры уже есть.

Интересен пример российской блоггерши Виктории Бони, которая записала обращение к Путину с критикой. Конечно же, параллельно она также заискивает. Но, по его словам, это обращение отличается, ведь раньше обычно к главе Кремля обращались как к хозяину, как к царю.

"Это впервые, где она дискутирует сама с собой, критикует Путина, в том числе и заискивает, там сюжет такой очень интересный. Но самое обращение важно не потому, что оно от конкретного человека. Это изменение определенной нарративной составляющей в этой позиции", – заявил Бессмертный.

Ведь, заметил он, к этому было обращение, например, от 10 – 15 пенсионеров или женщин. А в этом случае к Путину обращается младший человек. И она понимает, что делает: критикует российского диктатора за происходящее в России параллельно подхваливая.

"В целом, отметил дипломат, это не единственное обращение, появившееся в последнее время через социальные сети. Их уже несколько. И ФСБ намеренно подсвечивает подобные вещи, чтобы можно было как можно раньше помешать протестам", – отметил эксперт.

