Проблем у Путіна стає все більше: що вже почало відбуватися в Росії

Незважаючи на те, що Росія подовжує свій наступ в Україні, все більше експертів та аналітиків сходяться у думці, що проблем у Москви стає дедалі більше. Про які проблеми мова – видання "Коментарі" розбиралося, вивчивши думки експертів.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Малоймовірно, що Путін ризикне піде на повноцінну мобілізацію найближчим часом

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів в інтерв’ю "24 Каналу", що вже було багато повідомлень, що в Росії є певні проблеми з кількістю особового складу. Обсяги набору почали падати.

За словами Жмайла, ще рік тому, за різними даними, Росія набирала у військо приблизно 1200 – 1300 осіб. Зараз ця цифра становить десь 800 – 900. А Сили оборони стабільно вибивають 1000+ окупантів кожної доби.

"Це поступово знекровлює російський контингент. І напряму впливає на наступальні кампанії", – зазначив експерт.

Дмитро Жмайло вважає малоймовірним, що російський диктатор Путін ризикне піти на повноцінну мобілізацію найближчим часом через потенційні негативні наслідки. Тому там намагаються вирішити проблему іншим шляхом. Вже були повідомлення, що на різні підприємства приходять "накази" щодо того, скільки людей мають підписати контракти з російською армією.

За словами експерта, звісно, чисельна перевага ворога наразі нікуди не ділася. Але масове застосування дронів не дає Росії повністю скористатися цією перевагою. Зараз просування ворога на фронті порівняно незначні.

Неприємні речі для Путіна збільшуються

Політик, історик та дипломат Роман Безсмертний вважає, що окрім проблем з військом на Путіна можуть чекати ще більші виклики вже зовсім скоро. Відтак в Росії можливий бунт восени. Тому що певні приклади вже є.

Цікавим є приклад російської блогерки Вікторії Боні, яка записала звернення до Путіна із критикою. Звісно ж, паралельно вона також підлещується. Але, за його словами, це звернення вирізняється, адже раніше зазвичай до глави Кремля зверталися як до господаря, як до царя.

"Це вперше, де вона дискутує сама з собою, критикує Путіна, зокрема й підлещується, там сюжет такий дуже цікавий. Але саме звернення важливе не тому, що воно від конкретної людини. Це зміна певної наративної складової в цій позиції", – заявив Безсмертний.

Адже, зауважив він, до того були звернення, наприклад, від 10 – 15 пенсіонерів чи жінок. А у цьому випадку до Путіна звертається молодша людина. І вона розуміє, що робить: критикує російського диктатора за те, що відбувається в Росії, паралельно підхвалюючи.

"Загалом, зазначив дипломат, це не єдине звернення, яке з'явилося останнім часом через соціальні мережі. Їх уже декілька. І ФСБ навмисно підсвічує подібні речі, щоб можна було якомога раніше завадити протестам", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Буданов назвав єдині зміни на які можна піти під час мобілізації.



