Проблем у Путіна стає все більше: що вже почало відбуватися в Росії

Кравцев Сергей
Незважаючи на те, що Росія подовжує свій наступ в Україні, все більше експертів та аналітиків сходяться у думці, що проблем у Москви стає дедалі більше. Про які проблеми мова – видання "Коментарі" розбиралося, вивчивши думки експертів.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів в інтерв’ю "24 Каналу", що вже було багато повідомлень, що в Росії є певні проблеми з кількістю особового складу. Обсяги набору почали падати.
За словами Жмайла, ще рік тому, за різними даними, Росія набирала у військо приблизно 1200 – 1300 осіб. Зараз ця цифра становить десь 800 – 900. А Сили оборони стабільно вибивають 1000+ окупантів кожної доби.
Дмитро Жмайло вважає малоймовірним, що російський диктатор Путін ризикне піти на повноцінну мобілізацію найближчим часом через потенційні негативні наслідки. Тому там намагаються вирішити проблему іншим шляхом. Вже були повідомлення, що на різні підприємства приходять "накази" щодо того, скільки людей мають підписати контракти з російською армією.
За словами експерта, звісно, чисельна перевага ворога наразі нікуди не ділася. Але масове застосування дронів не дає Росії повністю скористатися цією перевагою. Зараз просування ворога на фронті порівняно незначні.
Політик, історик та дипломат Роман Безсмертний вважає, що окрім проблем з військом на Путіна можуть чекати ще більші виклики вже зовсім скоро. Відтак в Росії можливий бунт восени. Тому що певні приклади вже є.
Цікавим є приклад російської блогерки Вікторії Боні, яка записала звернення до Путіна із критикою. Звісно ж, паралельно вона також підлещується. Але, за його словами, це звернення вирізняється, адже раніше зазвичай до глави Кремля зверталися як до господаря, як до царя.
Адже, зауважив він, до того були звернення, наприклад, від 10 – 15 пенсіонерів чи жінок. А у цьому випадку до Путіна звертається молодша людина. І вона розуміє, що робить: критикує російського диктатора за те, що відбувається в Росії, паралельно підхвалюючи.
