В России остро не хватает 30 тысяч врачей, заявил глава Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения кандидатуры Михаила Мишустина на должность главы правительства.

В России - дефицит врачей. Фото из открытых источников

Обращаясь к Мишустину, Володин отметил, что в РФ сейчас строят больницы, однако работать в них некому.

"Большая проблема, которая на сегодняшний день все более вопиющая — это отсутствие медицинских работников. Не хватает 30 тысяч медиков", — сказал Вячеслав Володин.

Глава Госдумы заявил, что будущему главе Минздрава РФ предстоит ответить на вопрос, сколько потребуется времени – один, два, три года – для ликвидации такого дефицита кадров. Исходя из намеченных сроков, власти в дальнейшем сформируют "свою точку зрения" по решению этой проблемы, резюмировал глава Госдумы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.