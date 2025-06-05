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Почему после операции "Паутина" за головы хватаются не только россияне, но и американцы

The Hill пишет о том, что операция "Паутина" стала "тревожным звонком" для американских авиабаз

сегодня, 11:20 comments3398
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Кравцев Сергей

Массированные удары беспилотников СБУ по авиабазам в глубине России заставили Пентагон серьезно задуматься о том, надежно ли защищены американские авиабазы, ведь врагов у США хватает. При этом в США знают, что у них есть собственные уязвимые места перед лицом подобных атак. Об этом пишет The Hill.

Почему после операции "Паутина" за головы хватаются не только россияне, но и американцы

Операция Паутина. Фото: из открытых источников

Министр армии США Дэниел Дрисколл сказал, что украинская операция "Паутина" демонстрирует, насколько огромный ущерб может нанести дешевое, легкодоступное оружие при правильном применении и хитром плане.

"Ценой всего лишь в десятки тысяч долларов Украина нанесла ущерб в миллиарды долларов, потенциально отбросив возможности бомбардировщиков России на годы назад. Мир увидел в реальном времени, как легкодоступные технологии могут нарушить устоявшуюся динамику власти", — отметил Дрисколл.

Он также выразил обеспокоенность тем, что армия США отстает в борьбе с такими угрозами.

"Дроны – это всего лишь один пример более масштабного сдвига, и, честно говоря, армия не поспевает за ним", — добавил он.

Как обратили внимание в Politico, атаки Украины продемонстрировали, как легко и дешево беспилотные системы могут парализовать сложные военно-воздушные силы и стали "тревожным звонком" для американских авиабаз.

"Это должно заставить вас гораздо больше осознать, насколько мы уязвимы как нация… Украинцы победили российский флот, не имея ни одного корабля, а теперь они уничтожили свои военно-воздушные силы, фактически не имея собственных военно-воздушных сил", — подчеркнул в комментарии изданию сенатор Джон Бузман.

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Источник: https://thehill.com/policy/defense/5333133-ukraine-drone-strikes-russia-vulnerability/
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