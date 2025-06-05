Почему после операции "Паутина" за головы хватаются не только россияне, но и американцы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Массированные удары беспилотников СБУ по авиабазам в глубине России заставили Пентагон серьезно задуматься о том, надежно ли защищены американские авиабазы, ведь врагов у США хватает. При этом в США знают, что у них есть собственные уязвимые места перед лицом подобных атак. Об этом пишет The Hill.
Операция Паутина. Фото: из открытых источников
Министр армии США Дэниел Дрисколл сказал, что украинская операция "Паутина" демонстрирует, насколько огромный ущерб может нанести дешевое, легкодоступное оружие при правильном применении и хитром плане.
Он также выразил обеспокоенность тем, что армия США отстает в борьбе с такими угрозами.
Как обратили внимание в Politico, атаки Украины продемонстрировали, как легко и дешево беспилотные системы могут парализовать сложные военно-воздушные силы и стали "тревожным звонком" для американских авиабаз.
Читайте также на портале "Комментарии" — операция "Паутина" ошеломила Путина: как отреагировали спецслужбы РФ.
Новости