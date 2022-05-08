Продолжая обстрел Украины Путин поздравил украинский народ с «Днем победы»

В преддверии праздника Дня победы, который, как всегда с пафосом будут отмечать в России, президент россии Владимир Путин обратился к украинцам. Лидер страны-агрессора адресовал в адрес украинцев пожелание "мирного и справедливого будущего". Соответствующее поздравление хозяина Кремля опубликовали на сайте президента РФ.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Интересно, что Путин отдельно адресовал свое обращение к ветеранам Второй мировой войны и к украинским гражданам.

В обращении российского президента не обошлось без пропагандистских тезисов. Путину снова привиделся нацизм, с которым нужно бороться. Также Путин заявил о реванше идейных последователей нацистов.

Ветеранам Второй мировой войны, которые проживают в Украине Путин пожелал душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а остальным жителям Украины Путин пожелал мирного и справедливого будущего.

Отметим, что Путин, как и в предыдущие годы адресовал свои поздравления лидерам других государств. Об украинской власти он, как и в предыдущие годы не вспомнил. При этом обратился к марионеточным главарям "ДНР" и "ЛНР", подчеркнув, что сегодня российские солдаты, как и в годы "Великой Отечественной войны" сражаются на поле боя против "нацистской скверны".

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