Продукты питания из насекомых и растений: в России предлагают производить альтернативную еду

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей разработали план развития рынка сельскохозяйственных и пищевых технологий. В план включено производство альтернативных продуктов питания из белков растений и насекомых. Об этом пишет " Интерфакс".

В России развивается производство растительного молока и мяса, фото из открытых источников

Государство должно предоставить льготы и кредитование для предприятий, которые будут производить альтернативные продукты. Кроме того, правительство должно упростить процедуру сертификации таких альтернативных продуктов.



В законы будут внесены понятия альтернативных продуктов. Для их производства будут введены стандарты производства, маркировки и продаж, если правительство поддержит инициативу бизнесменов.

В пищевой промышленности России следует использовать передовые технологии и наладить глубокую переработку растительного сырья, ввести производство альтернативной пищи для граждан, говорят в союзе. Благодаря этому авторы изменений стремятся привлечь инвесторов к пищевой промышленности и уменьшить ее негативное влияние на экологию.

По словам Сергея Иванова, исполнительного директора группы компаний "Эфко", основателя проекта "Еда будущего", мировой рынок мяса составляет 300 млн. тонн. По прогнозам, через 10 лет вырастет рынок растительного мяса до 100 млн. тонн.

Кроме того, в России вырос спрос на растительное молоко и мясо на 20% за 2021 год. Алексей Иванов координатор проекта по продвижению продуктов растительного происхождения "Едим лучше" убежден, что спрос будет увеличиваться с каждым годом.

Как сообщал портал "Комментарии", в российской колонии произошел пожар. Пострадавших пять человек, один человек погиб. В полиции рассматривают несколько версий инцидента.

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