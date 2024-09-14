Российская пропагандистка Ирада Зейналова, известная своими скандальными репортажами, назначена послом России в Маврикии по указу президента Владимира Путина. Зейналова долгое время работала на Первом канале, а позже на НТВ. Она прославилась своим участием в распространении фейковой истории о "распятом мальчике", ставшем одним из символов русской пропаганды.

Ирада Зейналова (фото из открытых источников)

Пропагандистка не раз демонстрировала агрессивное поведение в эфирах. В частности, во время одного из репортажей она грубо отправила ребенка по кадру.

Зейналова заявила, что заканчивает свою карьеру журналиста и прошла обучение в Дипломатической академии в течение трех лет, чтобы подготовиться к новой роли. Она назвала назначение "большим кредитом доверия" от президента и отметила свое намерение оправдать это доверие.

Она создала фейковый сюжет о "распятом мальчике" был показан на российском телевидении в 2014 году во время войны на Донбассе. В нем женщина представилась беженкой из Славянска Донецкой области, она рассказывала о том, как украинские военнослужащие якобы садистские казнили ребенка. Никаких подтверждений этой информации многочисленным расследователям не удалось найти. Несмотря на отсутствие улик и многочисленные опровержения, сюжет остался одним из самых знаковых фейков российской пропаганды.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле объяснили слова Путина с угрозами в адрес НАТО. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков объяснил слова Владимиру Путина о том, что если Украина получит разрешение от Британии и США избивать их оружием в глубь РФ, то это выведет войну на новый уровень. По его словам, заявление Путина имело конкретных адресатов, и оно было услышано.