Профессор славистики объяснила, что не так с Россией

Профессор славистики университета Райса (США), автор книги "Трубадуры империи. Российская литература и колониализм" Эва Томпсон объяснила, что не так с Россией. По ее словам, Россия до сих пор не отпустила свое имперское прошлое, в противоположность западным странам, которые когда-то были империями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Еспресо".



Профессор славистики Эва Томпсон. Фото из открытых источников

Профессор Эва Томпсон указывает, что западные империи со временем дали возможность своим колониям свободно и независимо развиваться без стремлений вернуть их, что в конечном случае привело к тому, что сами же империи превратились в демократические страны.

"Суть в том, что все империи генерируют имперские знания, видения. Мы можем говорить и о Британской, Французской империи, у них есть своя риторика, свои нарративы и о колониях, и о том, как они цивилизовали процессы. Опять же здесь вопрос в том, что они доросли до какого-то уровня, что их колонии сейчас обрели суверенитет и они перестали быть империями", — говорит Томпсон.

Однако, по словам американской профессорши, этого не произошло с Россией, которая и дальше держится за земли, которые когда-то смогла завоевать и желает вернуть под свою корону, ведь считает, что в другом случае Россия перестанет быть "великой".

"Империи не позволяют народам, желающим быть свободными, достичь этого суверенитета, но мы видим, что после падения коммунизма, недостаточно было этого маневра. То есть похоже, что западноевропейские империи стали взрослыми и отпустили свои колонии в свободное плавание, тогда как Российская империя еще не доросла до такого", — добавляет эксперт по славистике.

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