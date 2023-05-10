Произошла серия взрывов на нефтепроводе "Дружба": Россия заявляет о "террористических" атаках

Российский нефтяной оператор "Транснефть" 10 мая заявил, что произошли взрывы на заправочном пункте на трубопроводе "Дружба" в приграничной зоне с Украиной на территории Брянской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Произошли взрывы на нефтепроводе "Дружба". Фото из открытых источников

В российской компании "Транснефть" взрывы на трубопроводе назвали "терактами" и заявили, что во время инцидента никто не пострадал,

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"Да, действительно, сегодня рано утром была попытка совершить теракт против системы нефтепроводов "Дружба" на Брянской АЗС. В результате никто не пострадал. Компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего", — сообщил представитель компании "Транснефть".

Утром, также в российских соцсетях, распространилась информация о "нападениях" на три пустых резервуары вблизи нефтепровода "Дружба".

Нефтепровод "Дружба" был построен во времена Советского Союза и перекачивает нефтепродукты из России в страны Европейского Союза через территорию Украины. Однако после вторжения России в Украину страны ЕС сокращают использование российских нефтепродуктов.

С начала вторжения нефтепровод "Дружба" несколько раз подвергался различным инцидентам, в частности в ноябре прошлого года ракета попала в электростанцию, которая обеспечивала помповую станцию вблизи границы Беларуси. Другие взрывы фиксировали в Брянской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Соединенных Штатах уничтожили шпионскую программу России, действовавшую в 50 странах.

Также "Комментарии" писали о масштабных пожарах на территории Российской Федерации, которые поглощают целые населенные пункты.