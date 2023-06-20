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Производил оружие для войны: в России раздался громкий взрыв на пороховом заводе, есть погибшие

На Тамбовский завод Украина наложила санкции

сегодня, 18:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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В РФ, на Тамбовском пороховом заводе сегодня произошел громкий взрыв, после него возник пожар. Предварительно говорят о четырех погибших работниках, привлеченных к производству оружия на этом военном производстве.

Производил оружие для войны: в России раздался громкий взрыв на пороховом заводе, есть погибшие

Тамбовский пороховый завод (фото из открытых источников)

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.


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В сообщении говорится, что взрыв зафиксирован в цехе №3 около 14:00. После взрыва на производственных площадях возник огонь, его пожарным словно удалось погасить.

В момент взрыва погибли 4 россиянина, еще 2 среди пострадавших. Что стало причиной взрыва, не сообщают.

Представители официальных властей страны-агрессорки подтверждают информацию о взрыве. Некоторые пропагандистские издания информируют, что число погибших увеличилось и сейчас называют уже пять жертв инцидента.

Тамбовское оборонное предприятие РФ было внесено в санкционный список в нашей стране. Как утверждают на сайте НАПК, оно причастно к войне против Украины.

"Деятельность указанного предприятия играет значительную роль в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. Своей деятельностью предприятие наносит существенный ущерб национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины путем производства пироксилинового пороха для всех видов боеприпасов, находящихся на вооружении продукции. Главными потребителями ФКП "ТПЗ" является ряд предприятий российского военно-промышленного комплекса", — утверждают представители НАПК.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу озвучил свою версию – чем Украина ударит по оккупантам в Крыму и РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу решил снова прибегнуть к любимой практике — угрожать Киеву ударами по "центрам принятия решений". Все потому, что якобы российской разведке стало известно о подготовке ВСУ к ударам по оккупированному Крыму и России.



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