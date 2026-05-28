Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Пропаганда на крови: Сальдо придумал «мотив» для удара по херсонской площадке, обвинив Киев

Абсурдные обвинения коллаборанта: гауляйтер Сальдо цинично прокомментировал гибель отца и ранение детей в Херсоне

28 мая 2026, 11:49
Недилько Ксения

Российский ставленник на оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо попытался оправдать очередной теракт окупантов в Херсоне, обвинив в атаке украинскую сторону. Коллаборант выдал абсурдное заявление о том, что удар по площадке, где погиб мужчина и получили ранения его жена с двумя маленькими дочерьми, якобы организован Киевом для отвлечения внимания от событий в Старобельске.

Владимир Сальдо

"Киев ударил по детской площадке в Херсоне, где пострадала семья с двумя детьми и погиб отец, – цинично объявил представитель оккупационной администрации, распространяя фейки в своих соцсетях, – чтобы перебить возмущения от Старобельска".

Продолжая транслировать кремлевские нарративы, Сальдо прибег к привычным для российской пропаганды угрозам. Несмотря на то, что именно подконтрольные РФ войска обстреляли Корабельный район города по реактивной артиллерии, предатель стал уверять в неотвратимости наказания для украинского руководства.

"Киев ответит за погибших, за раненых детей, – резюмировал коллаборант, пытаясь замаскировать военные преступления армии РФ, – за страх, который они несут в мирных семьях".

Такие заявления являются частью информационной кампании Кремля по дискредитации Вооруженных Сил Украины и сокрытию собственных целенаправленных ударов по гражданскому населению Херсона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска произвели жестокий обстрел Корабельного района Херсона, использовав реактивные системы залпового огня. Как сообщили в городской военной администрации, во вражеский огонь попала детская площадка, где в этот момент находились родители с малышами.



