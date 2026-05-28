Пропаганда на крові: Сальдо вигадав «мотив» для удару по херсонському майданчику, звинувативши Київ
Пропаганда на крові: Сальдо вигадав «мотив» для удару по херсонському майданчику, звинувативши Київ

Абсурдні звинувачення колаборанта: гауляйтер Сальдо цинічно прокоментував загибель батька та поранення дітей у Херсоні

28 травня 2026, 11:49
Недилько Ксения

Російський ставленик на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо спробував виправдати черговий теракт окупантів у Херсоні, звинувативши в атаці українську сторону. Колаборант видав абсурдну заяву про те, що удар по майданчику, де загинув чоловік та дістали поранення його дружина з двома маленькими доньками, нібито був організований Києвом для відволікання уваги від подій у Старобільську.

Володимир Сальдо

"Київ ударив по дитячому майданчику в Херсоні, де постраждала родина з двома дітьми і загинув батько, — цинічно оголосив представник окупаційної адміністрації, поширюючи фейки у своїх соцмережах, — щоб перебити обурення від Старобільська".

Продовжуючи транслювати кремлівські наративи, Сальдо вдався до звичних для російської пропаганди погроз. Попри те, що саме підконтрольні РФ війська обстріляли Корабельний район міста з реактивної артилерії, зрадник почав запевняти у невідворотності покарання для українського керівництва.

"Київ відповість за загиблих, за поранених дітей, — резюмував колаборант, намагаючись замаскувати воєнні злочини армії РФ, — за страх, який вони несуть у мирні сім'ї".

Такі заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля з дискредитації Збройних Сил України та приховування власних цілеспрямованих ударів по цивільному населенню Херсона.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська здійснили жорстокий обстріл Корабельного району Херсона, використавши реактивні системи залпового вогню. Як повідомили в міській військовій адміністрації, під ворожий вогонь потрапив дитячий майданчик, де в цей момент перебували батьки з малечею.



