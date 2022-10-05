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Пропагандист Корчевников разрыдался на фоне иконостаса из-за уклонения россиян от мобилизации

Российский актер обижен и расстроен тем, что россияне не хотят умирать за Родину

сегодня, 17:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", известный российский пропагандист Борис Корчевников, который более известный, как исполнитель одной из ключевых ролей в сериале "Кадеты" разрыдался в прямом эфире одной из программ. Причина таких несдержанных эмоций актера слишком пассивное отношение большинства россиян к мобилизации. В итоге на эмоциях Корчевников назвал тех, кто не готов отдать свою жизнь за Россию, "тленом" и "мусором".                                                                                

Пропагандист Корчевников разрыдался на фоне иконостаса из-за уклонения россиян от мобилизации

Борис Корчевников. Фото: из открытых исчточников

"Что же это такое, наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь. А я ее, значит, не люблю! Она при этом стоит того, что за нее отдают жизнь! За нее и за меня! Как же мне жить дальше?! Если ты даже тогда не можешь изменить отношения к своей стране, то на тебе можно ставить крест! Ты ничто, ты зеро, ты ноль! Ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор! Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, и сжигать!" — сказал Корчевников.

Интересно, что такой спич актер произнес, находясь не военной форме где-то на фронте или в учебном центре, а в теплом доме, где за его спиной видно большой иконостас.                                                                                                                                                                                                   

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uEnj-Mk6IDQ
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