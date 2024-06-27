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Пропагандист Соловьев уже не доволен действиями Путина: что заявил

Владимир Соловьев не понимает, почему Россия до сих пор не применила ядерное оружие в войне против Украины

27 июня 2024, 10:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Топовый российский пропагандист Владимир Соловьев подверг сомнению ядерную доктрину российского диктатора Владимира Путина, поспорив с генерал-лейтенантом в отставке Евгением Бужинским в эфире госканала "Россия-1". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek".

Пропагандист Соловьев уже не доволен действиями Путина: что заявил

Владимир Соловьев. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Соловьев спросил у Бужинского, почему Москва не отвечает с использованием ядерного оружия на украинские удары.

"Путин изложил нашу позицию, что в превентивных или демонстративных ударах пока нет необходимости. Надо будет этим воспользоваться, но это если произойдет что-нибудь экстраординарное с точки зрения существования нашего государства", — ответил Бужинский.

Владимир Соловьев же истерически возразил против этой позиции, намекнув, что неизвестно, когда и как россияне узнают, что произошло что-то экстраординарное.

"Раньше экстраординарным был бы удар по Белгороду, гибель мирных жителей. Что экстраординарного? Удар беспилотника по Кремлю, который был относительно недавним. Это не экстраординарно?", – возмутился пропагандист.

Бужинский заявил, что "в основах политики РФ в сфере ядерного сдерживания заложены все случаи, когда мы можем применить ядерное оружие".

"Одним из таких пунктов является нанесение ударов по государственным и военным правительствам, которые бросают вызов, а точнее, препятствуют использованию наших средств в ответном ударе", — отметил генерал-лейтенантом в отставке.

Читайте на портале "Комментарии" — на российском телевидении во время эфира известного пропагандиста Владимира Соловьева один из участников передачи нецензурно обругал Сербию из-за ее военной помощи Украине. Поводом для возмущения стала публикация в Financial Times о том, что Сербия наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые идут на оборону Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – жалкое зрелище. В РФ пропагандисты снова унижали предателей Украины.




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Источник: https://www.newsweek.com/putin-nuclear-doctrine-ukraine-war-vladimir-solovyov-1917477
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