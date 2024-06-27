Пропагандист Соловьев уже не доволен действиями Путина: что заявил

Топовый российский пропагандист Владимир Соловьев подверг сомнению ядерную доктрину российского диктатора Владимира Путина, поспорив с генерал-лейтенантом в отставке Евгением Бужинским в эфире госканала "Россия-1". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek".

Владимир Соловьев. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Соловьев спросил у Бужинского, почему Москва не отвечает с использованием ядерного оружия на украинские удары.

"Путин изложил нашу позицию, что в превентивных или демонстративных ударах пока нет необходимости. Надо будет этим воспользоваться, но это если произойдет что-нибудь экстраординарное с точки зрения существования нашего государства", — ответил Бужинский.

Владимир Соловьев же истерически возразил против этой позиции, намекнув, что неизвестно, когда и как россияне узнают, что произошло что-то экстраординарное.

"Раньше экстраординарным был бы удар по Белгороду, гибель мирных жителей. Что экстраординарного? Удар беспилотника по Кремлю, который был относительно недавним. Это не экстраординарно?", – возмутился пропагандист.

Бужинский заявил, что "в основах политики РФ в сфере ядерного сдерживания заложены все случаи, когда мы можем применить ядерное оружие".

"Одним из таких пунктов является нанесение ударов по государственным и военным правительствам, которые бросают вызов, а точнее, препятствуют использованию наших средств в ответном ударе", — отметил генерал-лейтенантом в отставке.

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