Пропагандист Соловьев уже не доволен действиями Путина: что заявил

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Топовый российский пропагандист Владимир Соловьев подверг сомнению ядерную доктрину российского диктатора Владимира Путина, поспорив с генерал-лейтенантом в отставке Евгением Бужинским в эфире госканала "Россия-1". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek".
Владимир Соловьев. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Соловьев спросил у Бужинского, почему Москва не отвечает с использованием ядерного оружия на украинские удары.
Владимир Соловьев же истерически возразил против этой позиции, намекнув, что неизвестно, когда и как россияне узнают, что произошло что-то экстраординарное.
Бужинский заявил, что "в основах политики РФ в сфере ядерного сдерживания заложены все случаи, когда мы можем применить ядерное оружие".
"Одним из таких пунктов является нанесение ударов по государственным и военным правительствам, которые бросают вызов, а точнее, препятствуют использованию наших средств в ответном ударе", — отметил генерал-лейтенантом в отставке.
Читайте на портале "Комментарии" — на российском телевидении во время эфира известного пропагандиста Владимира Соловьева один из участников передачи нецензурно обругал Сербию из-за ее военной помощи Украине. Поводом для возмущения стала публикация в Financial Times о том, что Сербия наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые идут на оборону Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – жалкое зрелище. В РФ пропагандисты снова унижали предателей Украины.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!