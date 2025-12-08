logo

Пропагандистка Симоньян рассказала, как борется с раком
НОВОСТИ

Пропагандистка Симоньян рассказала, как борется с раком

Маргарита Симоньян рассказала, как переносит химиотерапию

8 декабря 2025, 19:03
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая болеет раком, сообщила подписчикам, как переносит химиотерапию.

Пропагандистка Симоньян рассказала, как борется с раком

Маргарита Симоньян в парике

Она сообщила, что после прилета из Индии, где она была с российским диктатором Владимиром Путиным, то сразу с самолета отправилась на третий сеанс химиотерапии.

"Как я все переношу? По-разному. Иногда, особенно под конец, перед следующей химией, как это было, собственно, в Индии, в целом, нормально. Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии.

А вот первое время после химии приходится тяжело. Госпитализируют иногда обратно в больницы, часто в ближайшие, чтобы срочно прокапать и стабилизировать состояние, когда опасно падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждений слизистой. Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю", – пишет путинистка.

По ее словам, она переживает только об одном – чтобы успеть вырастить своих детей.

"Еще хотела попросить прощения, что мне приходится чаще, чем обычно, отказываться от того, чтобы пойти на чью-то премьеру (даже на презентацию собственной книжки), банкет, фуршет, семейный праздник, записать видео для вашего проекта или же встретиться с кем-то в офисе. Из-за резкого падения иммунитета мне нельзя находиться там, где много людей. Да и вообще тяжеловато", – пишет пропагандистка.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинский певец Степан Гига находится в тяжелом состоянии, блогер сообщил, что ему ампутировали ногу.



