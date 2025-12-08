Пропагандистка Симоньян розповіла, як бореться із раком

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка хворіє на рак, повідомила підписникам, як переносить хіміотерапію.

Маргарита Симоньян у перуці

Вона повідомила, що після прильоту з Індії, де вона була з російським диктатором Володимиром Путіним, відразу з літака вирушила на третій сеанс хіміотерапії.

"Як я все переношу? По-різному. Іноді, особливо під кінець, перед наступною хімією, як це було, власне, в Індії, загалом, нормально. Живу майже як звичайна людина. Ноги трошки не тримають, болю скрізь (цілком, втім, терпимі), печія ось постійна змучила, нічого не допомагає. Але це, знаєте, буває у людей і без будь-якої онкології.

А ось спочатку після хімії доводиться важко. Госпіталізують іноді назад до лікарень, часто в найближчі, щоб терміново прокапати і стабілізувати стан, коли небезпечно падають показники крові або шлунок зі стравоходом божеволіють через ушкодження слизової оболонки. Що облисіла, що смак пропадає, як при ковиді, що шкіра псується – це само собою. Про це я не хвилююся", – пише путіністка.

За її словами, вона переживає лише одне – щоб встигнути виростити своїх дітей.

"Ще хотіла вибачитися, що мені доводиться частіше, ніж зазвичай, відмовлятися від того, щоб піти на чиюсь прем'єру (навіть на презентацію власної книжки), банкет, фуршет, сімейне свято, записати відео для вашого проекту або зустрітися з кимось в офісі. Через різке падіння імунітету мені не можна перебувати там, де багато людей. Та й взагалі важкувато", – пише пропагандистка.

