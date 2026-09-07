Пропагандистка Симоньян сделала громкое заявление о своей смерти: жуткие детали

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, активно поддерживающая войну РФ против Украины, снова заговорила о состоянии своего здоровья. Глава пропагандистского телеканала RT заявила, что в ближайшее время должно пройти обследование, результаты которого, по ее словам, могут определить дальнейший прогноз по болезни. Об этом Симоньян рассказала на презентации своей автобиографической книги. Российские медиа обратили внимание и на внешний вид пропагандистки: она появилась на публике с загаром и отросшими после лечения волосами.

Фото: из открытых источников

Размышляя о будущем, Симоньян заявила, что сейчас пытается не строить долгосрочных планов, поскольку ожидает результатов ПЭТ/КТ.

"Я не уверена, что у меня есть это "дальше". Вы же знаете, что у меня рак. У меня послезавтра ПЭТ/КТ, вот мне и скажут, есть ли у меня "дальше". Если есть, я о нем подумаю", — сказала она.

По словам пропагандистки, до получения результатов обследования она не хочет рассуждать о том, что ждет ее в будущем. Симоньян объяснила это нежеланием создавать дополнительные поводы для переживаний.

"А если нет, зачем о нем думать — чтобы потом расстраиваться? Лучше в моей ситуации пока ни о каком "дальше" не думать", — добавила она.

В то же время Симоньян заявила, что готова принять любые результаты предстоящего обследования и полагается на религиозные убеждения.

"Все в руках Господа, как Он распорядится. Я буду благодарна за любой вердикт", — подытожила пропагандистка.

Портал "Комментарии" уже писал , что визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера вряд ли приведет к реальному прорыву в войне, а сама дипломатическая активность может иметь больше информационный, чем практический эффект. Такое мнение высказал политолог, руководитель Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко, комментируя новый раунд контактов между Вашингтоном, Москвой и Киевом.