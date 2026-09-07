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Пропагандистка Сімоньян зробила гучну заяву про свою смерть: моторошні деталі

Прихильниця Путіна Сімоньян у бадьорому настрої несподівано заговорила про власну смерть

7 вересня 2026, 12:25
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Клименко Елена

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка активно підтримує війну РФ проти України, знову заговорила про стан свого здоров’я. Очільниця пропагандистського телеканалу RT заявила, що найближчим часом має пройти обстеження, результати якого, за її словами, можуть визначити подальший прогноз щодо хвороби. Про це Сімоньян розповіла під час презентації своєї автобіографічної книги. Російські медіа звернули увагу й на зовнішній вигляд пропагандистки: вона з’явилася на публіці із засмагою та відрослим після лікування волоссям.

Пропагандистка Сімоньян зробила гучну заяву про свою смерть: моторошні деталі

Фото: з відкритих джерел

Розмірковуючи про майбутнє, Сімоньян заявила, що наразі намагається не будувати довгострокових планів, оскільки очікує на результати ПЕТ/КТ.

"Я не впевнена, що в мене є це "далі". Ви ж знаєте, що в мене рак. У мене післязавтра ПЕТ/КТ, ось мені й скажуть, чи є в мене "далі". Якщо є, я про нього подумаю", — сказала вона.

За словами пропагандистки, до отримання результатів обстеження вона не хоче розмірковувати про те, що чекає на неї в майбутньому. Сімоньян пояснила це небажанням створювати додаткові приводи для переживань.

"А якщо ні, навіщо про нього думати — щоб потім засмучуватися? Краще в моїй ситуації поки що ні про яке "далі" не думати", — додала вона. 

Водночас Сімоньян заявила, що готова прийняти будь-які результати майбутнього обстеження та покладається на релігійні переконання.

"Усе в руках Господа, як Він розпорядиться. Я буду вдячна за будь-який вердикт", — підсумувала пропагандистка. 

Портал "Коментарі" вже писав, що візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера навряд чи приведе до реального прориву у війні, а сама дипломатична активність може мати більше інформаційний, ніж практичний ефект. Таку думку висловив політолог, керівник Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, коментуючи новий раунд контактів між Вашингтоном, Москвою та Києвом.



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