Пропагандистка Скабеева набросилась с обвинениями на Трампа. Что произошло

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире своей программы набросилась с обвинениями на Дональда Трампа. Ее возмущение вызвало то, что он ничего не сделал для того, чтобы заблокировать выделение помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

Ольга Скабеева

Скабеева обвинила Трампа в том, что он думает только о президентских выборах, на которых ориентируется на электорат. Из этого заявления следует, что простые американцы поддерживают выделение помощи Украине и республиканец, чтобы завоевать их доверие решил поддержать Украину.

То есть, по мнению Скабеевой, Трамп просто "сдулся" и "переобулся". Она добавила, что в день, когда в Конгрессе голосовали за законопроект о помощи Украине, он решил просто спокойно отсидеться и даже не подумал вмешаться в процесс голосования.

"В день голосования скрылся в тихом месте Мар-а-Лаго и не оказывал давления на республиканцев. Не сказав против помощи Украине вообще ни слова. То есть Дональд выходит сдулся",

– проистерила российская пропагандистка.

При этом она добавила, что все же для американцев страна-террорист Россия все же главный враг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что кандидат в президенты Дональд Трамп изменил мнение и поддержал Украину. Он заявил, что устойчивость нашей страны важна не только для Европы, но и для Соединенных Штатов. При этом он все же обвинил Европу в том, что она недостаточно помогает Киеву, и Штаты делают для него больше. Именно поэтому он призвал Европу "шевелиться" в этом вопросе.

Впрочем, эксперты считают, что Трамп все же не искренний в своей поддержке. Они убеждены, что республиканец поддержал Украину в меркантильных интересах.