В Соединенных Штатах очень долго принимали решение о выделении финансовой и военной помощи Украине из-за того, что в стране идут предвыборные баталии, считает эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Дональд Трамп

Он подчеркнул, что выделение этой помощи и поддержка Украины были важны для администрации президента Джо Байдена, именно поэтому на этом решили "сыграть" республиканцы и Дональд Трамп. Они подумали, что получили хорошую возможность для того, чтобы продавить свои изменения в миграционной политике и границе с Мексикой, отмечает эксперт.

По его мнению, именно поэтому можно считать, что задержка с выделением помощи Украины была чистой водой политиканством. Трамп при этом спокойно наблюдал за тем, как его люди в Конгрессе блокируют помощь находящейся в войне стране и остро нуждающейся в поддержке.

Впрочем, подчеркивает эксперт, Дональд Трамп вынужден будет изменить свое мнение по поводу выделения помощи Украине после того, как стало понятно, что ситуация на фронте крайне тяжелая, Украина, по данным западных аналитиков, потеряла более 5000 квадратных метров территорий, а армия терпит потери.

Хара считает, что в этом решении у Трампа был сугубо меркантильный интерес, поскольку он не захотел, чтобы в октябре на него повесили проигрыш Украины в войне с Россией.

"То есть изменение его позиции произошло из-за того, чтобы не поставить себя под удар легитимной критики со стороны демократов",

– заявил эксперт.

Следовательно, подчеркнул Хара, вопрос не в том, что Трамп хочет, чтобы Украина победила, он хочет стать президентом Соединенных Штатов и для этого использует любую возможность и даже ценой жизней мирных украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп действительно не поддерживает Украину в войне, просто хочет перевести ее финансирование на Европу.