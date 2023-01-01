Пропагандисты Кремля снова принялись угрожать Польше и ЕС

Путинский прислужник и главный российский пропагандист Владимир Соловьев снова начал угрожать Польше якобы "взятием Варшавы", пишут "Комментарии".



Телеведущий рашистского ТВ Соловьев заговорил об "ударе в тыл странам Запада"

Об этом Соловьев заявил на пропагандистском российском телеканале "Россия 1", демонстрирующем агрессивный военный месседж Кремля. В этот раз глашатай страны-террористки заявил, что в условиях массированных поставок тяжелой военной техники с Запада Украине для России, мол, "открылись новые возможности". По словам Соловьева, якобы западные страны "голые и им можно ударить в тыл".

Далее ТОП-пропагандист Кремля продолжил и выдал очередную порцию пропаганды, по которой представляет себе "взятие Варшавы", потому что якобы армия Российской Федерации способна на это.

"Я легко могу себе это представить", – сказал приспешник Путина. Россияне уже не впервые проявляют свои империалистические цели, в том числе посягая на страны Европейского Союза.

На российском телевидении пропагандисты уже "делили Польшу". Это не первый подобный случай . Не обошлось без упоминаний Сталина и сентенций о том, что европейская страна это заслужила. Однако вдруг "эксперты" вспомнили, что перед тем, как "брать Польшу", сначала надо взять хотя бы Славянск.

Несколько ранее вице министр иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что если сейчас не остановить Россию есть 100% гарантия, что войн будет больше. По словам Яблонского, Польша и страны Балтии находятся в "русском списке целей".

Как писали "Комментарии" – депутат Совета федерации России заявил, что враждебные действия Польши против РФ якобы всегда имели плохой результат для поляков и пригрозил четвертым разделением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что об отчете для Путина в котором предупредили о готовности трех республик выйти из состава Российской Федерации. В представленном документе на Советы Безопасности РФ сообщают, что в 2023 году Россию могут покинуть Чечня, Татарстан и Башкортостан.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!