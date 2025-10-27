Пропагандисты Кремля за время войны значительно обогатились: сколько они зарабатывают на крови

Пока российская экономика впадает в рецессию, доходы российских пропагандистов после начала полномасштабного вторжения в Украину существенно выросли. Как пишет The Insider, супруги телеведущих Ольги Скабеевой и Евгения Попова недавно приобрели особняк в Подмосковье стоимостью 1,89 миллиона долларов.

Ольга Скабеева (фото из открытых источников)

Журналисты выяснили, что ежемесячная зарплата Скабеевой составляет около 1,85 миллиона рублей, что составляет примерно 23,3 тысячи долларов. Для сравнения, в 2021 году она получала около 16 тысяч долларов в месяц.

Ее муж, депутат Госдумы РФ Евгений Попов, задекларировал за 2021 год доход в размере 18,2 миллиона рублей – это около 229 тысяч долларов. Сейчас телеканал "Россия" выплачивает ему около 1,3 миллиона рублей ежемесячно (примерно 16 тысяч долларов), к этому добавляется еще 500 тысяч рублей депутатской зарплаты, а также дополнительные поступления от общества "Знание", где он выступает лектором, и рекламного агентства WildJam.

Обогащение коснулось не только телеведущих. По данным журналистов, глава медиахолдинга "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК) Олег Добродеев владеет имуществом, оцениваемым в миллиарды долларов.

Официально его месячная зарплата составляет 690 тысяч рублей (около 8,7 тысячи долларов), что меньше заработков Скабеевой и Попова. Приблизительно раз в квартал Добродеев получает выплаты в размере 15 миллионов рублей (около 189 тысяч долларов) от ООО "Национальный рекламный альянс". Такие же бонусы периодически поступают и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.

Кроме того, журналисты выяснили, что руководитель телеканала НТВ Алексей Земский в течение прошлого года получал в среднем по 17 миллионов рублей в месяц – это примерно 214 тысяч долларов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что любовница Путина безумно богатеет войной. Алина Кабаева, которую в России часто называют "первой леди в тени", уже более пятнадцати лет остается частью ближайшего окружения медиаимперии Кремля. Она получает сотни миллионов рублей от "Национальной медиа группы" — холдинга, подконтрольного друзьям Владимира Путина, который превратил федеральные телеканалы в мощный пропагандистский инструмент и в то же время сделал Кабаеву одной из самых богатых женщин страны.

О ее заработках во время войны, закрытых путешествиях в Европу и смене стиля пишет издание "Explainer".