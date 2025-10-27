Пропагандисти Кремля за час війни значно збагатіли: скільки вони заробляють на крові

Поки російська економіка занурюється у рецесію, доходи російських пропагандистів після початку повномасштабного вторгнення в Україну суттєво зросли. Як пише The Insider, подружжя телеведучих Ольги Скабєєвої та Євгена Попова нещодавно придбало особняк у Підмосков’ї вартістю 1,89 мільйона доларів.

Ольга Скабєєва (фото з відкритих джерел)

Журналісти з’ясували, що щомісячна зарплата Скабєєвої становить близько 1,85 мільйона рублів, що дорівнює приблизно 23,3 тисячі доларів. Для порівняння, у 2021 році вона отримувала близько 16 тисяч доларів на місяць.

Її чоловік, депутат Держдуми РФ Євген Попов, задекларував за 2021 рік дохід у розмірі 18,2 мільйона рублів — це близько 229 тисяч доларів. Нині ж телеканал "Россия" виплачує йому близько 1,3 мільйона рублів щомісяця (приблизно 16 тисяч доларів), до цього додається ще 500 тисяч рублів депутатської зарплати, а також додаткові надходження від товариства "Знание", де він виступає лектором, і рекламного агентства WildJam.

Збагачення торкнулося не лише телеведучих. За даними журналістів, глава медіахолдингу "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (ВДТРК) Олег Добродєєв володіє майном, яке оцінюють у мільярди доларів.

Офіційно його місячна зарплата становить 690 тисяч рублів (близько 8,7 тисячі доларів), що менше за заробітки Скабєєвої та Попова. Водночас приблизно раз на квартал Добродєєв отримує виплати у розмірі 15 мільйонів рублів (близько 189 тисяч доларів) від ТОВ "Національний рекламний альянс". Такі ж бонуси періодично надходять і гендиректору "Первого канала" Костянтину Ернсту.

Крім того, журналісти з’ясували, що керівник телеканалу НТВ Олексій Земський протягом минулого року отримував у середньому по 17 мільйонів рублів на місяць — це приблизно 214 тисяч доларів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що коханка Путіна шалено багатіє на війні. Аліна Кабаєва, яку в Росії часто називають "першою леді в тіні", вже понад п’ятнадцять років залишається частиною найближчого оточення медіаімперії Кремля. Вона отримує сотні мільйонів рублів від "Національної медіа групи" — холдингу, підконтрольного друзям Володимира Путіна, який перетворив федеральні телеканали на потужний пропагандистський інструмент і водночас зробив Кабаєву однією з найбагатших жінок країни.

Про її заробітки під час війни, закриті подорожі в Європу та зміну стилю пише видання "Explainer".