К четвертой годовщине смерти Владимира Жириновского российское издание "Комсомольская правда" опубликовало материал о необычном "интервью". Журналисты обратились к медиуму, чтобы якобы пообщалась с духом покойного политика о будущем мировых конфликтов.

Согласно версии медиума, активная фаза боевых действий в Украине может завершиться переговорами уже осенью этого года, однако это не принесет стабильности. "Стрелять там будут еще долго, весь 2027 год точно, зачистки будут. Зачистка. Уже на самом деле все давно решили, просто народ пока не говорят", — цитирует издание слова, приписанные "духу".

Также в публикации прозвучали тезисы о грядущем распаде США на отдельные штаты и вероятном покушении на Дональда Трампа, якобы готовящегося человеком из его окружения. Что касается Украины, то "пророчество" повторяет старые пропагандистские штампы о разделе территорий, утверждая, что страну "раскроют и делят как пирог".

"Три Вовы, говорит, было в начале. А останется в итоге один.

– Что имеется в виду? Какие три Вовы?

– Пожалуй, Путин, он и Зеленский, – расшифровывает послание с того света медиум. – И говорит, что Зеленский тоже уйдет. Ну умрет. Он (Жириновский – ред.) клоуном его все время называет. Клоун, говорит, тоже уйдет.

– А что будет с Украиной?

— Раскроят и поделят как пирог. Остается небольшая часть. Америка тоже, говорит, распадется как Союз своего времени, а ее штаты станут отдельными государствами. А вот Европа выстоит", – говорится в шизофреничном "интервью".

Особое внимание медиум уделила ситуации на Ближнем Востоке, где угроза вроде бы значительно выше, чем в Европе. По словам Жириновского, там возможно применение ядерного оружия, что приведет к исчезновению Израиля и волне беженцев в РФ.

Несмотря на глобальные геополитические фантазии, советы для обычных россиян оказались куда более приземленными. На фоне нестабильной экономики "дух" призвал готовиться к сложным временам: "Сажайте, говорит, картошку – понадобится".

Отметим, портал "Комментарии" писал, что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр выразила убеждение, что любые попытки умиротворить агрессора путем территориальных уступок не принесут продолжительного мира. По ее словам, сценарий, при котором Украина якобы "отдает" Донбасс ради прекращения боевых действий, иллюзорный.