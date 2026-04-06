Пророцтва з того світу: російські медіа заявили, що викликали «дух» Жириновського, який передбачив смерть Зеленського

До четвертих роковин смерті Володимира Жириновського російське видання "Комсомольська правда" опублікувало матеріал про незвичайне "інтерв’ю". Журналісти звернулися до медіума, аби та нібито поспілкувалася з духом покійного політика про майбутнє світових конфліктів.

Згідно з версією медіума, активна фаза бойових дій в Україні може завершитися переговорами вже восени цього року, проте стабільності це не принесе. "Стріляти там будуть ще довго, весь 2027 точно, зачистки будуть. Зачистки. Уже на насправді все давно вирішили, просто народу поки не говорять", — цитує видання слова, приписані "духу".

Також у публікації пролунали тези про майбутній розпад США на окремі штати та ймовірний замах на Дональда Трампа, який нібито готує людина з його оточення. Щодо України, то "пророцтво" повторює старі пропагандистські штампи про поділ територій, стверджуючи, що країну "розкроять і поділять як пиріг".

"Три Вови, каже, було на початку. А залишиться у результаті один.

- Що мається на увазі? Які три Вови?

- Мабуть, Путін, він і Зеленський, — розшифровує послання з того світу медіум. — І каже, що Зеленський теж піде. Ну, помре. Він (Жириновський – ред.) клоуном його весь час називає. Клоун, каже, теж піде.

– А що буде з Україною?

- Розкриють та поділять як пиріг. Залишиться невелика частина. Америка теж, каже, розпадеться як Союз свого часу, а її штати стануть окремими державами. А ось Європа вистоїть", – йдеться у шизофреничному "інтерв’ю".

Особливу увагу медіум приділила ситуації на Близькому Сході, де загроза нібито значно вища, ніж у Європі. За словами "Жириновського", там можливе застосування ядерної зброї, що призведе до зникнення Ізраїлю та хвилі біженців до РФ.

Попри глобальні геополітичні фантазії, поради для звичайних росіян виявилися куди приземленішими. На тлі нестабільної економіки "дух" закликав готуватися до складних часів: "Сажайте, каже, картоплю — знадобиться".

Зауважимо, портал "Коментарі" писав, що ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловила переконання, що будь-які спроби вмиротворити агресора шляхом територіальних поступок не принесуть тривалого миру. За її словами, сценарій, за якого Україна нібито "віддає" Донбас заради припинення бойових дій, є ілюзорним.