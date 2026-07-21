Пророчество с 2007 года: Путину предсказали "точную дату" смерти в 2026 году

В 2007 году российский журнал "Коммерсантъ-Власть" ссылаясь на онлайн-сервис DeathClock, опубликовал прогноз, согласно которому Владимир Путин якобы должен был умереть 19 июля 2026 года. Однако дата уже истекла, а прогноз не оправдался.

Когда умрет Путин. Фото из открытых источников

Весной 2007 года журналисты решили проверить популярный в то время сервис DeathClock.com, который оценивал приблизительную продолжительность жизни человека на основе введенных пользователем параметров – возраста, возраста, веса, образа жизни и наличия вредных привычек. В статье под названием "Владимир Путин уйдет в 2026 году" они опубликовали результаты предсказания.

"Владимир Путин по прогнозам сервиса Deathclock доживет до 19 июля 2026 года", — говорится в материале.

Несмотря на то, что ресурс назвал точную дату смерти Путина, однако она оказалась ошибочной, ведь российский диктатор по-прежнему жив по состоянию на 21 июля.

Тот же материал содержал и прогнозы относительно других известных россиян. В частности, певице Алле Пугачевой сервис отвел жизнь до 27 июня 2028 года. Также в статье упоминались прогнозы для бизнесмена Михаила Ходорковского, мэра Москвы Юрия Лужкова и других публичных лиц.

В последние годы вокруг состояния здоровья Владимира Путина регулярно появляются слухи о якобы тяжелых заболеваниях, однако никаких независимо подтвержденных доказательств этого так и не было обнародовано. Западные спецслужбы и аналитики также неоднократно заявляли, что достоверной информации о неизлечимых болезнях российского диктатора нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конспирологическая теория назвала год смерти Путина.

Также "Комментарии" писали, как России кинотеатры скрывают сообщения якобы о смерти Путина.