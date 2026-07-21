Пророцтво з 2007 року: Путіну передбачили "точну дату" смерті у 2026 році

У 2007 році російський журнал "Коммерсантъ-Власть" посилаючись на онлайн-сервіс DeathClock, опублікувало прогноз, згідно з яким Володимир Путін нібито мав померти 19 липня 2026 року. Однак дата вже минула, а прогноз не справдився.

Коли помре Путін. Фото з відкритих джерел

Навесні 2007 року журналісти вирішили перевірити популярний на той час сервіс DeathClock.com, який оцінював приблизну тривалість життя людини на основі введених користувачем параметрів — віку, зросту, ваги, способу життя та наявності шкідливих звичок. У статті з назвою "Володимир Путін піде у 2026 році" вони опублікували результати передбачення.

"Володимир Путін, за прогнозами сервісу Deathclock, доживе до 19 липня 2026 року", — йдеться в матеріалі.

Попри те, що ресурс назвав точну дату смерті Путіна, однак вона виявилася помилковою, адже російський диктатор досі живий станом на 21 липня.

Той самий матеріал містив і прогнози щодо інших відомих росіян. Зокрема, співачці Аллі Пугачовій сервіс "відвів" життя до 27 червня 2028 року. Також у статті згадувалися прогнози для бізнесмена Михайла Ходорковського, тодішнього мера Москви Юрія Лужкова та інших публічних осіб.

Протягом останніх років навколо стану здоров'я Володимира Путіна регулярно з'являються чутки про нібито важкі захворювання, однак жодних незалежно підтверджених доказів цього так і не було оприлюднено. Західні спецслужби та аналітики також неодноразово заявляли, що достовірної інформації про невиліковні хвороби російського диктатора немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що конспірологічна теорія назвала рік смерті Путіна.

Також "Коментарі" писали, як Росії кінотеатри приховують повідомлення нібито про смерть Путіна.