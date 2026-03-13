Прослеживается очень интересная деталь: озвучен громкий прогноз изменений в РФ после падения режима Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что продолжающаяся война является войной лично Путина, намекая на то, что изменения на политической арене России могут повлиять на действия страны. Такое развитие событий проанализировал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, обращая внимание на возможные параллели с режимом Ирана, но при этом отмечая важные отличия.

Фото: из открытых источников

Он пояснил, что во время операции США и Израиля против Ирана погиб верховный лидер Али Хаменеи, управлявший страной 37 лет, однако режим сохранил стабильность даже после его ликвидации. Это свидетельствует о том, что система власти в этой стране была построена так, чтобы власть передавалась людям из близкого окружения, а также смерть аятоллы не разрушила управленческую структуру. По мнению Лесного, такая ситуация может служить предупреждением для диктаторов, включая Владимира Путина, чтобы они понимали, что их власть всегда может оказаться под угрозой.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что Россия – это не только Путин. Известное определение "коллективный Путин" до сих пор актуально: наряду с президентом действуют его приближенные, и именно с ними придется работать. Однако, в отличие от Ирана, Путин, вероятно, не подготовил себе достойного преемника. Он сам заявлял Си Цзиньпину, что планирует прожить минимум 150 лет, что свидетельствует об отсутствии системной подготовки к передаче власти.

Поэтому, по мнению Лесного, уход Путина с политической сцены мог бы временно замедлить действия России, ведь борьба за президентское кресло занимает время и ресурсы. В то же время, политолог отмечает, что возможен и более опасный сценарий: на место Путина может прийти еще более кровавый и жестокий лидер, что будет представлять серьезную угрозу для Украины и мировой безопасности. Таким образом, будущее политического руководства РФ остается неопределенным и связано со значительными рисками.

