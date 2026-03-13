logo_ukra

Простежується вкрай цікава деталь: озвучено гучний прогноз змін у РФ після падіння режиму Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Простежується вкрай цікава деталь: озвучено гучний прогноз змін у РФ після падіння режиму Путіна

Політолог Лісний вважає, що відхід Путіна може сповільнити Росію, але є ризик приходу ще більш жорсткого лідера

13 березня 2026, 09:00
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що війна, яка триває, є війною особисто Путіна, натякаючи на те, що зміни на політичній арені Росії можуть вплинути на дії країни. Такий розвиток подій проаналізував політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, звертаючи увагу на можливі паралелі з режимом Ірану, але при цьому зауважуючи важливі відмінності.

Простежується вкрай цікава деталь: озвучено гучний прогноз змін у РФ після падіння режиму Путіна

Фото: з відкритих джерел

Він пояснив, що під час операції США та Ізраїлю проти Ірану загинув верховний лідер Алі Хаменеї, який керував країною 37 років, проте режим зберіг стабільність навіть після його ліквідації. Це свідчить, що система влади у цій країні була побудована так, щоб влада передавалася людям із близького оточення, і навіть смерть аятоли не зруйнувала управлінську структуру. На думку Лісного, така ситуація може слугувати попередженням для диктаторів, включно з Володимиром Путіним, щоб вони розуміли, що їхня влада завжди може опинитися під загрозою.

Разом із тим, експерт підкреслює, що Росія – це не тільки Путін. Відоме визначення "колективний Путін" досі актуальне: поряд із президентом діють його наближені, і саме з ними доведеться працювати. Проте на відміну від Ірану, Путін, ймовірно, не підготував собі гідного наступника. Він сам заявляв Сі Цзіньпіну, що планує прожити щонайменше 150 років, що свідчить про відсутність системної підготовки до передачі влади.

Тому, на думку Лісного, відхід Путіна з політичної сцени міг би тимчасово сповільнити дії Росії, адже боротьба за президентське крісло забирає час і ресурси. Водночас політолог зазначає, що можливий і більш небезпечний сценарій: на місце Путіна може прийти ще більш кривавий та жорстокий лідер, що становитиме серйозну загрозу для України та світової безпеки. Таким чином, майбутнє політичного керівництва РФ залишається невизначеним і пов’язане зі значними ризиками.

Джерело: https://24tv.ua/viyna-ukrayini-zminit-shhos-vidhid-od-vladi-putina_n3027170
