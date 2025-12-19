Квашеная капуста, энергетики, шоколадные батончики – безумные вещи изымают у посетителей прямой линии Путина. Об этом пишет nexta. live

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что у пропагандистов нашли действительно удивительные вещи.

"У гостей прямой линии Путина на входе изымают квашеную капусту, энергетики и мандарины. Также под запрет попали спреи, капли для носа, шоколадные батончики и любые напитки", пишет СМИ.

Кроме еды и лекарства, нельзя проносить портативные зарядные устройства, вейпы, баннеры, флаги и беспилотники.

Ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным", где он ежегодно делает безумные заявления, длится уже четыре часа. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков уверял, что Путин "готовился к глубокой ночи".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин назвал условия, при которых со стороны Москвы не будет никаких новых "спецопераций", а также сделал заявление о нападении на Европу. Об этом российский диктатор высказался в ходе традиционной "Прямой линии" 19 декабря.

Обращаясь к Западу, Владимир Путин указал, что никаких новых "спецопераций" не будет, если к России будут относиться с уважением и не будут "обманывать". Он также назвал чепухой утверждение о том, что Россия может напасть на Европу. По словам хозяина Кремля, все только выиграют, если Европа и Россия будут сотрудничать. Он отметил, что РФ готова работать с Европой, Великобританией и США, "но на равных".

Также он заявил, что Россия готова завершить войну в Украине за устранение первопричин кризиса и на условиях, которые озвучивала летом 2024 года. Об этом в ходе "прямой линии" заявил российский диктатор Владимир Путин.

