Квашена капуста, енергетики, шоколадні батончики — божевільні речі вилучають у відвідувачів прямої лінії Путіна. Про це пише nexta. live

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

У повідомленні йдеться, що у пропагандистів знайшли дійсно дивні речі.

"У гостей прямої лінії Путіна на вході вилучають квашену капусту, енергетики та мандарини. Також під заборону потрапили спреї, краплі для носа, шоколадні батончики та будь-які напої", пише ЗМІ.

Крім їжі та ліків, не можна проносити портативні зарядні пристрої, вейпи, банери, прапори та безпілотники.

Щорічна програма "Підсумки року з Володимиром Путіним", де він щороку робить божевільні заяви, триває вже четверту годину. Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков запевняв, що Путін "готувався до глибокої ночі".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський диктатор Володимир Путін назвав умови, за яких з боку Москви не буде жодних нових "спецоперацій", а також зробив заяву щодо нападу на Європу. Про це російський диктатор висловився під час традиційної "Прямої лінії" 19 грудня.

Звертаючись до Заходу, Володимир Путін вказав, що жодних нових "спецоперацій" не буде, якщо до Росії ставитимуться з повагою і не будуть "дурити". Він також назвав нісенітницею твердження про те, що Росія може напасти на Європу. За словами господаря Кремля, усі тільки виграють, якщо Європа та Росія співпрацюватимуть. Він зазначив, що РФ готова працювати з Європою, Великою Британією та США, "але на рівних".

Також він заявив, що Росія готова завершити війну в Україні за усунення першопричин кризи і на тих умовах, які озвучувала влітку 2024 року. Про це під час "прямої лінії" заявив російський диктатор Володимир Путін.

