Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Министр иностранных дел Китая Ван прибыл в Москву одновременно со спецпосланником США Стивеном Виткоффом. Ван Ван провел встречу с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.
Визит Виткоффа и Кушнера в РФ (фото из открытых источников)
Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.
По данным медиа, Ван И и Сергей Шойгу обсуждали взаимодействие спецслужб Российской Федерации и КНР. Также рассматривали "актуальные вопросы международной и региональной безопасности". Отсутствует подтвержденная информация о возможной встрече главы МИД Китая с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Визит Ван Й совпал по времени с прибытием в Москву спецпосланника США Стивена Виткоффа, который планирует встретиться с Владимиром Путиным. Предварительно сообщалось, что на этой встрече присутствует Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.
Переговоры запланированы после 17:00 по местному времени и продлятся столько, "сколько будет нужно", отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что с американской стороны на встрече будут только Стивен Виткофф и Джаред Кушнер, а также переводчик.
По сообщениям медиа, Виткофф и Кушнер прибыли в Москву на самолете Bombardier Global 7500 из Майами. Их приезд сопровождался перекрытием улиц в столице РФ для проезда кортежа.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несмотря на активизацию переговорного процесса и все более ощутимое давление на Украину со стороны международных партнеров, реальные перспективы завершения войны дипломатическим путем остаются призрачными. Об этом заявил военнослужащий ВСУ и политический обозреватель Кирилл Сазонов, назвав ситуацию "парадоксальной", ведь переговоры идут, но их результат выглядит обреченным.
По словам Сазонова, главным препятствием на пути к компромиссу является позиция Кремля. Россия продолжает продвигать ультимативные требования, противоречащие национальным интересам Украины и политически неприемлемые.