Министр иностранных дел Китая Ван прибыл в Москву одновременно со спецпосланником США Стивеном Виткоффом. Ван Ван провел встречу с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

Визит Виткоффа и Кушнера в РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

По данным медиа, Ван И и Сергей Шойгу обсуждали взаимодействие спецслужб Российской Федерации и КНР. Также рассматривали "актуальные вопросы международной и региональной безопасности". Отсутствует подтвержденная информация о возможной встрече главы МИД Китая с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Визит Ван Й совпал по времени с прибытием в Москву спецпосланника США Стивена Виткоффа, который планирует встретиться с Владимиром Путиным. Предварительно сообщалось, что на этой встрече присутствует Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

Переговоры запланированы после 17:00 по местному времени и продлятся столько, "сколько будет нужно", отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что с американской стороны на встрече будут только Стивен Виткофф и Джаред Кушнер, а также переводчик.

"Больше не будет американских представителей", — добавил Песков.

По сообщениям медиа, Виткофф и Кушнер прибыли в Москву на самолете Bombardier Global 7500 из Майами. Их приезд сопровождался перекрытием улиц в столице РФ для проезда кортежа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несмотря на активизацию переговорного процесса и все более ощутимое давление на Украину со стороны международных партнеров, реальные перспективы завершения войны дипломатическим путем остаются призрачными. Об этом заявил военнослужащий ВСУ и политический обозреватель Кирилл Сазонов, назвав ситуацию "парадоксальной", ведь переговоры идут, но их результат выглядит обреченным.

По словам Сазонова, главным препятствием на пути к компромиссу является позиция Кремля. Россия продолжает продвигать ультимативные требования, противоречащие национальным интересам Украины и политически неприемлемые.



"Переговоры, скорее всего, упрутся в стену — даже не по нашей вине. Москва выкатывает нереальные условия, пути рассказывает Трампу, что они опять что-то захватили и скоро мало до Киева не дойдут. А потому им все надо отдать, что хотят. То есть очевидно, что на такие условия Украина не пойдет", — указывает политолог.