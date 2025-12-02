Просто збіг, чи продуманий план: одночасно з Віткоффом до РФ приїхав керівник МЗС Китаю

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Москви одночасно зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом. Наразі Ван Ї провів зустріч із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу.

Візит Віткоффа і Кушнера до РФ (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

За даними медіа, Ван Ї та Сергій Шойгу обговорювали взаємодію спецслужб Російської Федерації та КНР. Також розглядали "актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки". Наразі відсутня підтверджена інформація щодо можливої зустрічі глави МЗС Китаю з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Візит Ван Ї збігся у часі з прибуттям до Москви спецпосланця США Стівена Віткоффа, який планує зустрітися з Володимиром Путіним. Попередньо повідомлялося, що на цій зустрічі буде присутній Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

Переговори заплановані після 17:00 за місцевим часом і триватимуть стільки, "скільки буде потрібно", зазначив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Він уточнив, що з американської сторони на зустрічі будуть лише Стівен Віткофф і Джаред Кушнер, а також перекладач.

"Більше не буде американських представників", — додав Пєсков.

За повідомленнями медіа, Віткофф і Кушнер прибули до Москви на літаку Bombardier Global 7500 із Маямі. Їхній приїзд супроводжувався перекриттям вулиць у столиці РФ для проїзду кортежу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що попри активізацію переговорного процесу та дедалі відчутніший тиск на Україну з боку міжнародних партнерів, реальні перспективи завершення війни дипломатичним шляхом залишаються примарними. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ та політичний оглядач Кирило Сазонов, назвавши ситуацію "парадоксальною", адже переговори йдуть, але їхній результат виглядає приреченим.

За словами Сазонова, головною перешкодою на шляху до компромісу є позиція Кремля. Росія продовжує просувати ультимативні вимоги, які суперечать національним інтересам України та є політично неприйнятними.



"Переговори швидше за все впруться у стіну — навіть не з нашої вини. Москва викочує нереальні умови, путін розповідає Трампу, що вони знову щось захопили і скоро мало до Києва не дійдуть. А тому їм все треба віддати, що хочуть. Тобто очевидно, що на такі умови Україна не піде", — вказує політолог.