«Просто в небе России будут БПЛА»: Собчак в истерике после слов Зеленского о закрытии неба

Российская медийщица Ксения Собчак выступила с резкой критикой нового заявления Президента Украины Владимира Зеленского об опасности авиаполётов над территорией РФ из-за украинских беспилотников. В своем сообщении она обвинила украинского лидера в чрезмерном сарказме и попытке замаскировать угрозу мирным рейсам. По мнению Собчак, слова об отсутствии прямой угрозы гражданским бортам являются манипуляцией, а реальная суть обращения сводится к игнорированию безопасности пассажиров.

Ксения Собчак

Ксения Собчак назвала риторику Киева неприемлемой.

"Дох*я Зеленский остроумный в своем новом заявлении, как я погляжу", — эмоционально прокомментировала Собчак официальное предупреждение, где говорилось, что Украина "не представляет угрозы гражданской авиации как таковой", но при этом "просто в небе России будут присутствовать беспилотники, там закончились безопасные места".

Российскую журналистку особенно задело слово просто, которое было использовано в контексте появления украинских дронов в районах крупных аэропортов РФ.

Цитируя текст заявления, Собчак обратила внимание на масштаб оговорок украинской стороны: "Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным".

В самом обращении также акцентировалось, что "гражданской авиации среди беспилотников не место", и это послание должны услышать послы иностранных государств как в Киеве, так и в Москве.

Однако Собчак решила отвергнуть дипломатические формулировки и предложила собственную упрощенную трактовку слов украинского президента.

"Я вам переведу этот ох**нный пассаж. Не стоило давать два огромных абзаца текста и записывать семиминутное видео", — написала она, резюмировав, что длинные объяснения не имеют смысла.

По ее убеждению, истинное содержание обращения значительно жестче: "Нам пох*й на гражданских, мы будем запускать дроны, где хотим, в том числе и там, где вы летаете". Свое сообщение российская блогерша завершила иронической репликой: "За транслейт с мовы не благодарите".