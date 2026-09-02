«Просто в небе России будут БПЛА»: Собчак в истерике после слов Зеленского о закрытии неба

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Недилько Ксения
Российская медийщица Ксения Собчак выступила с резкой критикой нового заявления Президента Украины Владимира Зеленского об опасности авиаполётов над территорией РФ из-за украинских беспилотников. В своем сообщении она обвинила украинского лидера в чрезмерном сарказме и попытке замаскировать угрозу мирным рейсам. По мнению Собчак, слова об отсутствии прямой угрозы гражданским бортам являются манипуляцией, а реальная суть обращения сводится к игнорированию безопасности пассажиров.
Ксения Собчак
Ксения Собчак назвала риторику Киева неприемлемой.
Российскую журналистку особенно задело слово просто, которое было использовано в контексте появления украинских дронов в районах крупных аэропортов РФ.
Цитируя текст заявления, Собчак обратила внимание на масштаб оговорок украинской стороны: "Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным".
В самом обращении также акцентировалось, что "гражданской авиации среди беспилотников не место", и это послание должны услышать послы иностранных государств как в Киеве, так и в Москве.
Однако Собчак решила отвергнуть дипломатические формулировки и предложила собственную упрощенную трактовку слов украинского президента.
По ее убеждению, истинное содержание обращения значительно жестче: "Нам пох*й на гражданских, мы будем запускать дроны, где хотим, в том числе и там, где вы летаете". Свое сообщение российская блогерша завершила иронической репликой: "За транслейт с мовы не благодарите".