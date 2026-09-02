«Просто в небі Росії будуть БПЛА»: Собчак в істериці після слів Зеленського про закриття неба

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Недилько Ксения
Російська медійниця Ксенія Собчак виступила із різкою критикою нової заяви Президента України Володимира Зеленського щодо небезпеки авіапольотів над територією РФ через українські безпілотники. У своєму дописі вона звинуватила українського лідера в надмірному сарказмі та спробі замаскувати загрозу для мирних рейсів. На думку Собчак, слова про відсутність прямої загрози цивільним бортам є маніпуляцією, а реальна суть звернення зводиться до ігнорування безпеки пасажирів.
Ксенія Собчак
Ксенія Собчак назвала риторику Києва неприйнятною.
Російську журналістку особливо зачепило слово "просто", яке було використане у контексті появи українських дронів у районах великих аеропортів РФ.
Цитуючи текст заяви, Собчак звернула увагу на масштаб застережень української сторони: "Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, всіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним".
У самому зверненні також акцентувалося, що "цивільній авіації серед безпілотників не місце", і це послання мали б почути посли іноземних держав як у Києві, так і в Москві.
Проте Собчак вирішила відкинути дипломатичні формулювання та запропонувала власне спрощене трактування слів українського президента.
На її переконання, істинний зміст звернення є значно жорсткішим: "Нам пох*й на цивільних, ми будемо запускати дрони, де хочемо, зокрема й там, де ви літаєте". Свій допис російська блогерка завершила іронічною реплікою: "За транслейт з мови не дякуйте".